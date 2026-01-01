نتنياهو يبحث الاحد القادم "تفكيك حماس" مع مبعوثي ترامب

  1. الرئيسية
القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بمبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، لبحث الجهود المبذولة لاستعادة جثة الأسير الإسرائيلي ران غويلي في قطاع غزة، بالإضافة لمناقشة المرحلة الثانية التي تشمل تفكيك حركة حماس ونزع سلاحها.

وفي سياق متصل، نقلت القناة العبرية عن مصادر مطلعة، أن اجتماع الكابينت الذي سيعقد يوم الأحد سيركز على ملف قطاع غزة. 

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق أن نتنياهو يعتزم زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل، بعد إحجامه عن المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تحسبا من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن زيارة نتنياهو المحتملة قد تتضمن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، على هامش مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية "أيباك"، المقرر عقده خلال الفترة بين 22 و24 فبراير/ شباط المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل لا تزال قيد الدراسة".

وإذا تمت الزيارة، فستكون السابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ تنصيب ترامب لولاية رئاسية جديدة في البيت الأبيض.

