نذر الحرب ..شركة الطيران الهولندية تلغي رحلتين ليليتين إلى مطار بن غوريون

القدس المحتلة/سما/

ألغت شركة الطيران الهولندية KLM رحلتين ليليتين كانتا متجهتين إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب، حسبما أفاد مصدر رسمي اليوم الجمعة.

وأظهرت جداول المطار أن الرحلة الليلية التي كان من المقرر أن تهبط الساعة 3:35 صباحًا قد تم إلغاؤها، وكذلك الرحلة الليلية التالية المقررة للإقلاع الساعة 5:15 صباحًا إلى أمستردام مرورًا ببافوس.

ولم تصدر شركة "KLM" حتى الآن أي إشعار رسمي يوضح سبب الإلغاء، فيما تقوم سلطة المطارات الإسرائيلية بفحص أسباب إلغاء الرحلات والتأكد من الإجراءات المتخذة تجاه المسافرين المتأثرين.

وفي عنوانها المتعلق بالخبر قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الأمر مثير للقلق، لا سيما في ظل التوتر الشديد الذي تشهده المنطقة على ضوء التحركات الأمريكية والتهديد بالهجوم على إيران.