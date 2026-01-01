بينيت يتهم قطر وتركيا بإعادة تأهيل حماس كقوة مسيطرة في غزة

القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، قطر وتركيا بالعمل على "إعادة تأهيل وتعزيز حركة حماس كقوة حاكمة في قطاع غزة"، منتقدًا بشدة أداء حكومة بنيامين نتنياهو في هذا السياق.

وقال بينيت، في منشور له على منصة "إكس"، إن "قطر وتركيا تعملان على إعادة ترميم وتقوية حماس كسلطة مسيطرة في غزة"، معتبرًا أن ما يجري يتم "أمام أعين الجميع".

وهاجم بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "نتنياهو، الذي غارقة دائرته حتى العنق بالأموال القطرية، غير قادر على منع إعادة تعاظم حماس"، على حد تعبيره.

كما انتقد بينيت صمت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن "جميع وزراء الحكومة (كاتس، سموتريتش، بن غفير، ساعر) يلتزمون الصمت مثل خراف مرتجفة"، بحسب وصفه.

وختم بينيت منشوره بالقول: "شعب من الأسود، وقيادة من الخراف"، في إشارة إلى ما اعتبره فشلًا قياديًا وسياسيًا في التعامل مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة.