  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يتهم قطر وتركيا بإعادة تأهيل حماس كقوة مسيطرة في غزة

الجمعة 23 يناير 2026 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يتهم قطر وتركيا بإعادة تأهيل حماس كقوة مسيطرة في غزة



القدس المحتلة/سما/

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، قطر وتركيا بالعمل على "إعادة تأهيل وتعزيز حركة حماس كقوة حاكمة في قطاع غزة"، منتقدًا بشدة أداء حكومة بنيامين نتنياهو في هذا السياق.

وقال بينيت، في منشور له على منصة "إكس"، إن "قطر وتركيا تعملان على إعادة ترميم وتقوية حماس كسلطة مسيطرة في غزة"، معتبرًا أن ما يجري يتم "أمام أعين الجميع".

وهاجم بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "نتنياهو، الذي غارقة دائرته حتى العنق بالأموال القطرية، غير قادر على منع إعادة تعاظم حماس"، على حد تعبيره.

كما انتقد بينيت صمت وزراء الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن "جميع وزراء الحكومة (كاتس، سموتريتش، بن غفير، ساعر) يلتزمون الصمت مثل خراف مرتجفة"، بحسب وصفه.

وختم بينيت منشوره بالقول: "شعب من الأسود، وقيادة من الخراف"، في إشارة إلى ما اعتبره فشلًا قياديًا وسياسيًا في التعامل مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

"كوشنير" يكشف عن تفاصيل خطة امريكا لنزع سلاح حماس بغزة

تحذيرات سعودية شعبية من السفر لـ”أبوظبي ودبي” ودعوات لمُقاطعة “البضائع الإماراتية”

في حادثة “غامضة وغير عادية”.. أمريكا ترحّل ثمانية فلسطينيين إلى الضفة الغربية على متن طائرة خاصة

أسوشيتد برس: فانتازيا كوشنر حول "غزة الجديدة" تواجه عقبات كبيرة

المراسل العسكري "بن دافيد" : إيران ستستهدف المراكز السكانية وإسرائيل بلا حماية ثاد بعد نقلها للخليج

رؤساء الأحزاب العربية الاربعة يوقعون تعهدا للعمل على تشكيل القائمة المشتركة

دافوس : دعوى قضائية لاعتقال الوزير الاسرائيلي بركات في سويسرا

الأخبار الرئيسية

أسوشيتد برس: فانتازيا كوشنر حول "غزة الجديدة" تواجه عقبات كبيرة

المراسل العسكري "بن دافيد" : إيران ستستهدف المراكز السكانية وإسرائيل بلا حماية ثاد بعد نقلها للخليج

في حادثة “غامضة وغير عادية”.. أمريكا ترحّل ثمانية فلسطينيين إلى الضفة الغربية على متن طائرة خاصة

استطلاع معاريف : المعارضة تتقدم بـ61 مقعدا في الكنيست بدون الاحزاب العربية

"العفو الدولية" تهاجم تأسيس مجلس السلام في غزة: تدمير للقانون الدولي ومنظومة الامم المتحدة

الاتصالات الفلسطينية