المراسل العسكري "بن دافيد" : إيران ستستهدف المراكز السكانية وإسرائيل بلا حماية ثاد بعد نقلها للخليج

القدس المحتلة / سما/

رغم عدم اتخاذ إيران قرارًا باستئناف تخصيب اليورانيوم، فإنها عادت إلى تسريع إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة مقلقة، مع امتلاكها أكثر من ألفي صاروخ يهدد إسرائيل، كما كان الحال قبيل حرب يونيو.

ورغم خسارتها عشرات منصات الإطلاق خلال الحرب، ما حدّ من قدرتها على شن هجمات واسعة، فإنها لا تزال قادرة على إطلاق عشرات الصواريخ، كما حدث أثناء المواجهات.

وتوقع المراسل العسكري الون بن دافيد أن تستهدف إيران في أي مواجهة مقبلة المراكز السكانية بشكل مكثف، بعد أن غيرت خلال الحرب الأخيرة تكتيكاتها من ضرب مواقع استراتيجية إلى قصف عشوائي، إثر تبيّن محدودية دقة صواريخها.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن نتنياهو حذّر الرئيس الأمريكي من أن القدرات الدفاعية الإسرائيلية لم تتعافَ بعدُ بما يكفي لمواجهة حملة أخرى ضد إيران.

لم يدفع هذا ترامب إلى إرسال المزيد من الأنظمة الدفاعية إلى إسرائيل، بل فضّل إرسالها إلى قطر والسعودية.

ولا توجد حاليًا أي بطاريات نظام ثاد أمريكي لحماية إسرائيل، كما لا توجد أي سفن مزودة بنظام إيجيس.حسب مقال بن دافيد .