استطلاع معاريف : المعارضة تتقدم بـ61 مقعدا في الكنيست بدون الاحزاب العربية

القدس المحتلة / سما/

للمرة الأولى منذ شهرين تقريبا، تمكنت كتلة المعارضة من تحقيق أغلبية 61 مقعدا، حتى بدون الأحزاب العربية. هذا وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" .

حصل ائتلاف نتنياهو على 49 مقعداً (51 في الانتخابات السابقة)، وحصلت كتلة المعارضة بينيت-إيزنكوت على 61 مقعداً (60)، وحصلت الأحزاب العربية على 10 مقاعد (9).

تنجم التغيرات الملحوظة في ميزان القوى بين الكتل عن تراجع حزبي الليكود وعوتسما يهوديت، بواقع مقعد واحد لكل منهما.

في المقابل، في صفوف المعارضة، يتعزز كل من بينيت وإسرائيل بيتنا بمقعد واحد.

ويخسر الحزب الديمقراطي مقعدًا واحدًا، بينما يتعزز حزب الموحدة بمقعد واحد. أما أحزاب أزرق أبيض (2.8%)، والاحتياطيون (2.8%)، والصهيونية الدينية (2%)، وبلد (1.9%)، فلا تتجاوز نسبة الحسم.

يتصدر نتنياهو السباق على رئاسة الوزراء بنسبة 37%، حيث يعتقد المستطلعون أنه الأجدر بالمنصب.

ويأتي بينيت في المركز الثاني بنسبة 21%، وإيزنكوت في المركز الثالث بنسبة 12%، ولابيد في المركز الرابع بنسبة 8%. ويرى 14% أن أياً من هؤلاء غير مناسب.

وفيما يتعلق بترتيبات قطاع غزة ، أظهر الاستطلاع انقساما في صفوف الجمهور الإسرائيلي . 41% منهم يرون الوضع على أنه انتصار، بينما 42% يرونه فشلاً.