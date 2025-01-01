  1. الرئيسية
إسبانيا تعلن رفضها الانضمام إلى مجلس السلام

الجمعة 23 يناير 2026 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسبانيا تعلن رفضها الانضمام إلى مجلس السلام



سما / وكالات /

أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، رفضها الانضمام لـ "مجلس السلام" الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إنشائه بشأن غزة.

وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للصحافيين بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم، أن إسبانيا لن تنضم إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثا، وقال: "نحن نقدر الدعوة، لكننا نرفضها".

وأضاف سانشيز: "نحن نقوم بذلك، بشكل أساسي وجوهري، من أجل الاتساق"، مشيرا إلى أن القرار يتسق "مع النظام المتعدد الأطراف، ومنظومة الأمم المتحدة ومع القانون الدولي"، لافتًا إلى أن المجلس "لم يشمل السلطة الفلسطينية".

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مؤكدا أن المجلس "يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها".

ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقبل أيام، دعا ترامب العشرات من قادة العالم الآخرين للانضمام إليه، وقال إنه يرى أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة، وإنه لا يعتزم أن يكون المجلس بديلا للأمم المتحدة.

