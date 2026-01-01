  1. الرئيسية
قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة الغربية

الجمعة 23 يناير 2026 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة الغربية



رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددًا من المواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في عدد من البلدات والمخيمات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من بيت لحم جنوب الضفة، وهم: عدي إسماعيل جبارين (27 عامًا)، وسلطان جاسر جبارين (22 عامًا)، من قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، إضافة إلى ماهر محمد عبد ربه (22 عامًا)، ومحمد علي مصلح (22 عامًا)، ومحمد وائل فرارجه (22 عامًا)، من مخيم الدهيشة، وحذيفة جعفر موسى (24 عامًا) من بلدة الخضر جنوبًا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من بلدتي بيتا وتلفيت جنوب المحافظة، عقب اقتحام الأحياء السكنية.


وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا واعتقلت الشاب عبد الله نضال سلامة، عقب مداهمة منزله في منطقة بئر قوزا وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تلفيت جنوب نابلس، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم: نعيم مروح إسماعيل مسلم، والشقيقان نائل ومحمود رائد عطية مسلم، عقب تفتيش منازلهم.

