رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها الرئيسية، استشهاد 5 مواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، فيما أعلن عن وفاة رضيع نتيجة البرد القارس، ولقاء قمة بين الرئيس محمود عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يلتقي نظيره الروسي ويشدد على أهمية عدم إنشاء نظم إدارية وقانونية وأمنية تكرس الازدواجية والتقسيم بين الضفة وغزة

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البرازيلي

- إقرار قانون انتخابات المجلس الوطني بالقراءة الأولى

- مصطفى يبحث مع نظيره الإيرلندي ووزير خارجية إسبانيا تطورات الأوضاع

- الوزير عساف يوقع اتفاقيتي تعاون مع "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين

- إصابات واعتقالات وهدم في الضفة وقصرة تتصدى لعدوان المستوطنين

- واشنطن تعرض خطة لـ"غزة جديدة".. منتجعات وعقارات فاخرة

- البرد القارس.. وسيلة لتعذيب الأسرى جسديا ونفسيا

* "الأيام":

- خمسة شهداء في غزة وخان يونس والبرد القارس يودي برضيع جديد

- قمة فلسطينية روسية في موسكو بوتين: الدولة الفلسطينية هي الحل

- الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلي

- الاحتلال يوقف عرض فيلم "فلسطين 36" بالقدس

- الضفة: هدم وسلسلة اقتحامات وإصابات في اعتداءات المستوطنين

- ترامب يوقع ميثاق "مجلس السلام" ومخاوف من تهميش الأمم المتحدة

- مائة ألف يتظاهرون في سخنين رفضًا للجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية

- اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بالاتجاهين خلال الأسبوع القادم

* "القدس":

- 5 شهداء بحي الزيتون وخان يونس

- اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني تقر قانون الانتخابات بالقراءة الأولى

- الرئيس يبحث مع بوتين آخر التطورات

- فرانس برس "تطالب بإجراء تحقيق شامل في اغتيال الصحفي عبد الرؤوف شعث

- رؤساء الأحزاب العربية بأراضي 48 يوقعون تعهدا لإعادة تشكيل القائمة المشتركة

- اقتحامات وهدم منازل واعتقالات في عدة محافظات

- إضراب في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 ضد العنف والجريمة

- شعث يعلن فتح معبر رفح الأسبوع المقبل وتقارير إسرائيلية تنفي