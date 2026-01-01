القناة 12 العبرية : الجبهة الداخلية لم تنشر اي تعلميات جديدة حول الحرب الأيرانية

القدس المحتلة/سما/

في أعقاب تزايد الشائعات حول هجوم أمريكي محتمل على إيران، صرّح مصدر أمني إسرائيلي لقناة N12 الاسرائيلية اليوم (الخميس): "لا يوجد أي تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية". وقد انتشرت شائعات حول هجوم يُفترض وقوعه في الأيام المقبلة على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التناقل الشفهي، وهي في هذه المرحلة لا أساس لها من الصحة.

ونقلت القناة عن المصدر الأمني ​​قوله إنه في حال حدوث أي تغيير، سيتم إبلاغهم بذلك.

وقال المصدر لقناة N12: "نحن على علم بالشائعات - لا يوجد أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا طرأ أي تغيير، فسنعرف كيف نُطلع الجمهور على الأمر في الوقت الفعلي."

في وقت سابق من اليوم، سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عما سيحدث إذا استمر النظام الإيراني في ارتكاب المجازر بحق المتظاهرين. فأجاب ترامب: "سيكون من الحماقة أن أتحدث عن ذلك".

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عن مجزرة المتظاهرين في إيران، فقال: "سمعت أرقامًا مختلفة. كانوا يعتزمون شنق أكثر من 800 شخص، وقد حذرتهم من ذلك. لذا لم يشنقوهم".