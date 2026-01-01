  1. الرئيسية
الحرس الثوري الإيراني يحذّر واشنطن وتل أبيب من "حسابات خاطئة"

الخميس 22 يناير 2026 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، الخميس، كل من الولايات المتحدةوإسرائيل من مغبّة "الحسابات الخاطئة"، في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر، بسبب غلاء المعيشة، مؤكداً أن "أصابع الحرس الثوري على الزناد" ومستعدون لتنفيذ الأوامر الصادرة عن المرشد علي خامنئي.

وجاءت تصريحات باكبور في بيان رسمي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني للحرس الثوري الإيراني، وقال أن "الحرس الثوري يبقى في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية"، داعياً الولايات المتحدة وإسرائيل إلى "استخلاص العبر من تجارب التاريخ" لتفادي "مصير أكثر إيلاماً".

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن أبقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خيار التدخل العسكري في إيران مطروحاً، بعد دعمه لحرب إسرائيل على طهران التي استمرت 12 يوماً وقصف خلالها منشآت نووية.

