ملادينوف يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن التحضيرات اللوجستية لإعادة فتح معبر رفح

سما / وكالات /

أعلن رئيس مجلس غزة التنفيذي، نيكولاي ملادينوف ، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشان التحضيرات اللوجستية لإعادة فتح معبر رفح ، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتسهيل حركة العبور.

وأوضح ملادينوف أن الجهود مستمرة بالتوازي مع إسرائيل واللجنة الوطنية لإدارة غزة لتسريع عمليات البحث عن الرهينة الإسرائيلي المتبقي، مشيرًا إلى وجود تنسيق مكثف بين الأطراف المعنية لتحقيق تقدم في هذا الملف.

وأعرب رئيس مجلس غزة التنفيذي عن شكره وتقديره لرئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث ، وللولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، مثمنًا ما وصفه بالجهود الدؤوبة التي بذلتها هذه الأطراف للوصول إلى هذا الاتفاق.

وأكد ملادينوف أن العمل جارٍ حاليًا على تنسيق الجوانب اللوجستية اللازمة لتنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، تمهيدًا للبدء بالخطوات العملية خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات السياق، أكد الممثل السامي لقطاع غزة بمجلس السلام، أن مستقبل القطاع على المحك، وأن الوقت حاسم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وخلال مراسم توقيع ميثاق مجلس السلام، دعا ملادينوف جميع الدول إلى الانضمام إلى المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل فرصة حقيقية لتوحيد الجهود الدولية من أجل إحلال السلام في غزة.

وأوضح ملادينوف أنه تم وضع خطط واضحة وفعّالة لتحقيق النجاح في غزة وطي صفحة الماضي، مؤكدًا أن هذه الخطط تشمل التركيز على إعادة بناء القطاع وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بعيدًا عن النزاعات الحالية.

كما وجه ملادينوف شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته الحاسمة في دعم عملية السلام في غزة.