بالتفاصيل : غزة الجديدة وحجم الاستثمارات ومواعيد التنفيذ ..

وكالات / سما/

في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قدمت الولايات المتحدة رؤيتها لـ "غزة الجديدة"، كجزء من التحرك الأمريكي نحو المرحلة الثانية في القطاع والاتفاق مع حماس.

خلال المؤتمر، عُرضت محاكاة فيديو تُقدم خطة شاملة لإحداث تحول جذري في قطاع غزة.

ومن بين المكونات الرئيسية التي عُرضت: إنشاء ميناءين بحريين جديدين، ومناطق صناعية وتجارية، وبنية تحتية متطورة للنقل، وإعادة تأهيل شبكة المياه والكهرباء، وتطوير المساحات المدنية تحت إشراف دولي.

وكجزء من العرض التقديمي في دافوس، لوحظ أن الخطة تتضمن أيضاً رقابة أمنية مشددة، وآليات تفتيش دولية، وتدفق استثمارات أجنبية على نطاق غير مسبوق، بهدف خلق استقرار اقتصادي من شأنه أن يكسر حلقة الإرهاب.

تُؤكد الولايات المتحدة بوضوح أن غزة الجديدة لن تُبنى ما دامت حماس مُسلحة، وأن نزع سلاح القطاع شرط أساسي لتحقيق هذه الرؤية.

وقد عُرضت الخطة كجزء من مفهوم أوسع لتغيير موازين القوى في الشرق الأوسط، ولإرساء نظام إقليمي جديد بعد الحرب.

وأشار جيرارد كوشنر، ممثل الرئيس دونالد ترامب، إلى مستقبل قطاع غزة قائلاً: "إنه لشرف عظيم أن أعمل مع ويتكوف حتى في الأوقات الصعبة". وأضاف: "بدون نزع سلاح حماس، يستحيل المضي قدماً".

من جهتها نشرت قناة كان العبرية رؤية إدارة ترامب لقطاع غزة خلال العشر سنوات القادمة وهي كالتالي :

+*10 مليارات دولار - الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بعد 10 سنوات (حتى عام 2035)* +*13 ألف دولار - متوسط الدخل الأسري السنوي بعد 10 سنوات (حتى عام 2035)* +*500 ألف وظيفة جديدة في مجالات البناء، الزراعة، التصنيع، الخدمات والاقتصاد الرقمي* +*1.5 مليار دولار - استثمارات في المدارس المهنية وفي التأهيل (وإعادة التأهيل) لكامل قوة العمل* +*25 مليار دولار - استثمارات في بنى تحتية حديثة وموثوقة وفي الخدمات العامة* +*3 مليارات دولار - استثمارات في مناطق تجارية، أحياء أعمال، ومنح صغيرة / قروض* *إعادة إعمار غزة وفق خطة كوشنر:* *• المرحلة 1: تركز على رفح وخان يونس* *• المرحلة 2: توسّع إضافي لمدينة خان يونس* *• المرحلة 3: تطوير مخيمات الوسط* *• المرحلة 4: المرحلة النهائية، وتركّز على إعادة إعمار مدينة غزة* *جزء كبير من خط الساحل مخصص لسياحة الشواطئ، ويشمل 180 برجًا للاستخدام السكني والتجاري.* *داخل القطاع مُقسَّم بين مناطق سكنية ومجمّعات صناعية ضخمة بمساحة إجمالية تزيد عن 25 كيلومترًا مربعًا، مخصصة لاحتضان مراكز بيانات ومنشآت إنتاج متقدمة.* *مشروع المواصلات الجديد لغزة:* *• ميناء ومطار جديدان* • *معبر رفح ثلاثي الأطراف على الحدود الجنوبية* • *شبكة قطارات ولوجستيات خلفية لتسهيل التجارة* • *طريق دائري حضري وحلقة طرق رئيسية لربط المراكز الحضرية المختلفة*