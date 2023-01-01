﻿ مكتب نتنياهو يقول ان “الكابينت” يناقش بداية الأسبوع المقبل فتح معبر رفح

القدس المحتلة / سما/

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الخميس، أن المجلس الوزاري الأمني المصغّر “الكابينت” سيناقش بداية الأسبوع المقبل مسألة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

ونقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله في بيان: “تُبذل جهودٌ حثيثةٌ للعثور على جثة ران غويلي (آخر أسير في غزة)، مع استنفاد جميع المعلومات المتوفرة لدينا”.

وأضاف المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه: “سيناقش الكابينت هذه المسألة ومسألة فتح معبر رفح في بداية الأسبوع”.

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن تصريح سابق نشرته وسائل إعلام عبرية عن مسؤول إسرائيلي، قالت إن المعبر لن يفتح قبل عودة رفات غويلي.

وفي وقت سابق الخميس، ربط مسؤول إسرائيلي إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر باستعادة رفات آخر أسير لها من القطاع، والتي تعود لشرطي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، قوله: “لن يُفتح معبر رفح حتى عودة جثمان ران غويلي من غزة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلام المسؤول جاء ردا على تصريحات رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية في غزة علي شعث، بخصوص فتح المعبر الأسبوع المقبل.

والخميس، أعلن شعث خلال كلمة متلفزة بثت بعد توقيع ميثاق “مجلس السلام” بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل.

وقال شعث: “يسرني أن أعلن أن معبر رفح سيفتح الأسبوع القادم.. معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم”.

والخميس أيضا، توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، أن تعيد إسرائيل “قريبا” فتح معبر رفح.

وقال هاكابي لهيئة البث العبرية: “إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح. هذا سيحدث قريبا، وإسرائيل ستفتح المعبر”.

وفي مايو/ أيار 2024، احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر، ضمن حرب إبادة جماعية بدأتها بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين.

وسبق أن أعلنت إسرائيل عن تفاهم مع مصر لإعادة فتح المعبر أمام الراغبين في مغادرة غزة، وهو ما نفته القاهرة وشددت على ضرورة فتحه في الاتجاهين، مجددة رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن شعث أن اللجنة التي يرأسها بدأت رسميا أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، تمهيدا للانتقال إلى قطاع غزة للشروع في تنفيذ خطة إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.