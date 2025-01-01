ترامب يعلن تدشين مجلس السلام في غزة

دافوس/وكالات/

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اليوم الخميس عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء "مجلس السلام" في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس الأميركي وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وقال ترامب الذي سيرأس المجلس خلال حفل التدشين "أمامنا فرصة لإنهاء عقود من الكراهية وسفك الدماء في الشرق الأوسط والعالم"، مؤكدا أنه سيعمل على التأكد من نزع سلاح حركة حماس وضمان إدارة القطاع بشكل جيد وإعادة إعماره.

وأضاف الرئيس الأميركي لقد أبقينا وقف إطلاق النارصامدا في غزة وكذلك المساعدات الإنسانية، وهناك الآن سلام في الشرق الأوسط لم يكن أحد يظن أنه ممكن.

وشدد ترامب على أن 59 دولة شاركت في السلام بالشرق الأوسط، مؤكدا أن إدارته نجحت في إنهاء 8 حروب بالعالم، وهناك حرب أخرى ستنتهي قريبا.

من جهته قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيوإن العالم أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية العالم، حسب تعبيره.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة على شعث إن معبر رفح سيتم فتحه خلال الأسبوع المقبل ودعا المجتمع الدولي للعمل مع اللجنة والحكم على أفعالها.

ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.