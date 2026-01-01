هرتسوغ ينتقد استبعاد نتنياهو وغالانت من المحافل الدولية واصرار بعض الدول على اعتقالهما..

وكالات - سما-

انتقد رئيس الكيان الإسرائيلي اسحق هرتسوغ استبعاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت من المشاركة في المحافل الدولية، وعلى رأسها منتدى "دافوس" الاقتصادي.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن هرتسوغ قوله، خلال لقائه رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك على هامش المنتدى، إنه يعتزم طرح قضية منع نتنياهو وغالانت من حضور الفعاليات الدولية، وذلك في ظل مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقهما عن المحكمة الجنائية الدولية.

ويترأس هرتسوغ وفدا يضم وزير الاقتصاد نير بركات، ومحافظ البنك المركزي أمير يارون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل. ومن المقرر أن يلقي كلمة رسمية أمام الجلسة العامة للمنتدى يوم الخميس، وفق جدول أعمال المؤتمر.

وفي بيان صادر عن مكتبه، زعم هرتسوغ أن استخدام الأطر القانونية والسياسية الدولية لمنع كبار مسؤولي إسرائيل من المشاركة في المحافل الدولية أمر غير مقبول، مدعيا أن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها، بل تقف في الخطوط الأمامية للدفاع عن العالم الحر.

ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية، إلى التحرك العاجل لوضع حد لما وصفه بالعقوبات غير الشرعية، معتبرا أن هذه الإجراءات تمثل حلقة مخزية تفرض على قادة إسرائيل.