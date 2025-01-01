قائمة بأشخاص وزعماء دعاهم ترامب لعضوية مجلس السلام بغزة

غزة / سما /

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوات إلى قادة دول وشخصيات وازنة للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في إطار خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين هناك. ومنذ إعلان ترامب تأسيس مجلس السلام بغزة، الجمعة، تتوالى إعلانات رسمية وإفادات إخبارية عربية ودولية بشأن تلقي قادة دول وشخصيات دعوات للانضمام إلى المجلس. ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وأفادت مصادر بأن الدعوة وجهت لنحو 60 دولة. وفيما يلي قائمة بالدعوات التي تم الإعلان عن تلقيها رسميا: أولا: قادة تلقوا دعوات رئيس تركيا أفادت مصادر، في تدوينة نشرها عبر منصة إن سوسيال التركية، السبت، بأن ترامب دعا الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى المشاركة عضوا مؤسسا في مجلس السلام المسؤول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة.

رئيس مصر أعربت الخارجية المصرية في بيان، الأربعاء، عن الترحيب بالدعوة الموجهة من ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس السلام، وأعلنت الموافقة على قبولها، مؤكدة أنها تعمل على استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية ذات الصلة. والسبت، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تدرس دعوة الرئيس الأميركي لنظيره السيسي للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس أذربيجان أعلنت أذربيجان في بيان لوزارة الخارجية الأربعاء، قبولها دعوة الرئيس الأميركي للمشاركة في مجلس السلام.

رئيس وزراء إسرائيل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في بيان الأربعاء، قبول الأخير دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس الإمارات أعلنت الإمارات، في بيان للخارجية الثلاثاء، قبول رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة نظيره الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

ملك البحرين أعلنت المنامة، في بيان للخارجية، الثلاثاء أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل دعوة الرئيس الأميركي للانضمام إلى مجلس السلام بعد أيام من إفادة مصادر، السبت، بأن المملكة تلقت دعوة من الولايات المتحدة في هذا الصدد.

رئيس الصين متحدث الخارجية الصينية غوو جياكون، أعلن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تلقي بلاده دعوة للمشاركة في مجلس السلام، دون أن يوضح موقف بكين من هذه المسألة أو ما إذا كانت ستلبي الدعوة.

الرئيس الروسي أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين في بيان، الاثنين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام.

ملك المغرب قالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، مساء الاثنين إن الملك محمد السادس يقبل دعوة ترامب من أجل الانضمام إلى مجلس السلام بغزة.

ملك الأردن قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، الأحد إن الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة، وتجري دراستها.

رئيس بولندا قال مارتشين شيداتش، مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية، في تصريحات الاثنين إن ترامب دعا نظيره كارول نافروتسكي للانضمام إلى مجلس السلام بغزة.

رئيس بيلاروسيا أعلن متحدث خارجية بيلاروسيا رسلان فارانكوف، في تصريحات الاثنين أن ترامب دعا الرئيس ألكسندر لوكاشينكو للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس كازاخستان قال المتحدث باسم رئاسة كازاخستان رسلان زيلديباي إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس وزراء باكستان قال متحدث وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي في بيان، الأحد إن ترامب وجّه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء شهباز شريف للمشاركة في مجلس السلام بغزة.

مستشار ألمانيا كشف متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس، الأحد، عن تلقي بلاده دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام، وقال إن برلين ستدرسها.

رئيس وزراء الهند ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض الأحد أن ترامب وجه دعوة إلى الهند للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس وزراء كندا قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريحات الأحد إن ترامب طرح عليه فكرة الانضمام إلى مجلس السلام، وأكد الأمر في تصريحات الثلاثاء دون حسم قبوله أو عدمه.

رئيس وزراء ألبانيا أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الأحد أن بلاده تلقت دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس البرازيل أفادت مصادر برازيلية، الأحد، بأن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيسة وزراء إيطاليا أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في تصريحات الأحد أن بلادها تلقت دعوة رسمية من ترامب للمشاركة في مجلس السلام.

رئيس وزراء المجر قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عبر منصة فيسبوك مساء الأحد، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس الأرجنتين أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، السبت أن بلاده قبلت دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

رئيس فرنسا نقلت مصادر عن مقربين من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس "لا تلتزم بتلبية" دعوة الانضمام إلى المجلس في هذه المرحلة، مشيرين إلى أن فرنسا ترى ضرورة معالجة قضايا النزاعات الدولية ضمن الأطر المتعددة الأطراف القائمة، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

ثانيا: أعضاء معيّنون في وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إنه "لتحقيق رؤية مجلس السلام، تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية". وأوضح البيان أن أعضاء المجلس التنفيذي التأسيسي المعيّنين هم: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ومستشاره السابق جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما يضم المجلس التنفيذي التأسيسي رجل الأعمال الأميركي الملياردير اليهودي مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والمستشار السياسي الأميركي روبرت غابرييل. وأشار البيان إلى أن كل عضو بالمجلس التنفيذي التأسيسي سيشرف على مجال محدد ومهم لتحقيق الاستقرار والنجاح على المدى الطويل في غزة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، بناء القدرات بالحوكمة الإدارية، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل الواسع النطاق، وحشد رأس المال.

في المقابل، يضم مجلس غزة التنفيذي أعضاء من المجلس التنفيذي التأسيسي، وهم ويتكوف وكوشنر وبلير وروان، إضافة إلى كل من: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، والدبلوماسي القطري علي الثوادي.

بالإضافة إلى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، والدبلوماسي البلغاري المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ورجل الأعمال ياكير غاباي، والسياسية الهولندية سيغريد كاغ. كما سيتولى ملادينوف مهام الممثل الأعلى لغزة، حيث سيعمل حلقة وصل ميدانية بين مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة. وسيدعم ملادينوف إشراف مجلس السلام على إدارة قطاع غزة، وإعادة إعماره وتنميته، إلى جانب ضمان التنسيق بين الجوانب المدنية والأمنية، بحسب بيان البيت الأبيض.