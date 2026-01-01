سلوفينيا: لن ننضم إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب

غزة / سما /

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا "روبرت غولوب"، أن بلاده لن تشارك في "مجلس السلام" الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تلقيها دعوة منه.

وقال "غولوب" في مؤتمر صحفي إن سلوفينيا ملتزمة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن بلاده ناقشت الدعوة التي وجهها ترامب لسلوفينيا، مبينا أن قرارها هو عدم المشاركة.

وقال: "بالنسبة لبلد مثل بلدنا، فإن النظام الدولي هو الضمانة الأفضل لحماية مصالحنا الوطنية، وهو أيضا ما يكفل لنا العيش بسلام. ولذلك نرى أن الوقت لم يحن بعد لتلبية دعوة الرئيس الأميركي والمشاركة في مجلس السلام".

وأضاف أن هذا المجلس قد يتجاوز من جهة الصلاحيات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد يتعدى من جهة أخرى الحدود التي نرغب بها كدولة ذات سيادة.

وأكد أن التحفظ الأساسي لبلاده يتمثل في أن نطاق صلاحيات المجلس واسع للغاية، وقد يضعف بشكل كبير النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.