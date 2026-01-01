  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سلوفينيا: لن ننضم إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب

الخميس 22 يناير 2026 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلوفينيا: لن ننضم إلى مجلس السلام الذي يشكله ترامب



غزة / سما /

أعلن رئيس وزراء سلوفينيا "روبرت غولوب"، أن بلاده لن تشارك في "مجلس السلام" الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تلقيها دعوة منه.

وقال "غولوب" في مؤتمر صحفي إن سلوفينيا ملتزمة بالنظام الدولي القائم على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح أن بلاده ناقشت الدعوة التي وجهها ترامب لسلوفينيا، مبينا أن قرارها هو عدم المشاركة.

وقال: "بالنسبة لبلد مثل بلدنا، فإن النظام الدولي هو الضمانة الأفضل لحماية مصالحنا الوطنية، وهو أيضا ما يكفل لنا العيش بسلام. ولذلك نرى أن الوقت لم يحن بعد لتلبية دعوة الرئيس الأميركي والمشاركة في مجلس السلام".

وأضاف أن هذا المجلس قد يتجاوز من جهة الصلاحيات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقد يتعدى من جهة أخرى الحدود التي نرغب بها كدولة ذات سيادة.

وأكد أن التحفظ الأساسي لبلاده يتمثل في أن نطاق صلاحيات المجلس واسع للغاية، وقد يضعف بشكل كبير النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة.

ويعد "مجلس السلام" أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وسيتولى ترامب رئاسة "مجلس السلام"، ولتحقيق رؤيته جرى تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية، وفقا للبيت الأبيض الجمعة.

الأكثر قراءة اليوم

فرض عقوبات أميركية على 6 منظمات في غزة بزعم دعم كتائب القسام ..

ترامب : 3 أسابيع أمام حماس للتخلي عن سلاحها أو تُدمر

بالاسماء ..المنضمون والرافضون لمجلس السلام الغالمي برئاسة ترامب

11 شهيدا منذ الصباح ..استشهاد 3 صحفيين في قصف مركبة وسط قطاع غزة

احتجاج مصري شديد اللهجة بعد قصف إسرائيل أفراد اللجنة المصرية في غزة واستشهد فيه 3 صحفيين

اليوم .. خمسة شهداء ومصابون في سلسلة خروقات اسرائيلية

ترامب في ذكرى عام على بدء ولايته الثانية : “الله فخور جدا بعملي”

الأخبار الرئيسية

لماذا تصعّد إسرائيل في غزة وتنضم إلى "مجلس السلام"؟

لهذا السبب .. ترامب يهاجم نتنياهو ويخاطبه : لا تتفاخر

فرض عقوبات أميركية على 6 منظمات في غزة بزعم دعم كتائب القسام ..

ترامب : 3 أسابيع أمام حماس للتخلي عن سلاحها أو تُدمر

بالاسماء ..المنضمون والرافضون لمجلس السلام الغالمي برئاسة ترامب

الاتصالات الفلسطينية