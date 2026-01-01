انخفاض أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وكالات - سما-

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا ‌بلغ ‍4887.82 ‌دولارًا في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6% إلى 4806.60 دولارات للأوقية.

وانخفضت كذلك الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 92.38 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّلت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند ‍95.87 دولارًا أمس.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2415.‍60 دولارًا للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا عند 2511.80 دولارًا أمس الأربعاء.

وتراجع البلاديوم واحدًا في المئة إلى 1821.50 دولارًا، بعدما سجّل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.