الاحصاء : ارتفاع عجز الميزان التجاري الفلسطيني للسلع المرصودة بنسبة 43%

الخميس 22 يناير 2026 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أعلن جهاز الإحصاء الفلسطيني، النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع، مشيرا الى ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة، بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني، 11/2025 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2024.

الصادرات السلعية

وارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 30% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 184.4 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 43% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 39% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 703.8 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 40% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 519.4 مليون دولار أمريكي.

