الاحتلال يصعد خروقاته .. غارات جوية شرقي غزة وجباليا والمنطقة الوسطى

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 104 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 11 مواطنا بينهم ثلاثة صحفيين كانوا في تغطية للجنة المصرية للإغاثة.

وتستعد نقابة الصحفيين وعائلات الشهداء لتشييع الصحفيين الشهداء عبد الرؤوف شعت، انس غنيم ومحمد قشطة بعد صلاة الظهر انطلاقا من مشفى ناصر.

وفي سياق متصل شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية من خانيونس جنوبًا ودير البلح ومخيم البريج وسط القطاع وصولا لمدينة غزة وجباليا شمالاً.

وتزامنت الغارات ك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرقي خانيونس وغزة والبريج، إلى جانب عمليات نسف للمنازل شرق بني سهيلا جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.