هآرتس: نتنياهو لن يحضر حفل تدشين "مجلس السلام" خوفا من اعتقاله

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية نقلا عن مصادر قضائية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر حفل إطلاق "مجلس السلام" في مدينة دافوس خوفا من اعتقاله.

وتابعت الصحيفة أن قرار نتنياهو جاء بعد إعلان السلطات السويسرية التزامها بمذكرة توقيفه الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

في وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو، قبول الأخير دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" المعني بقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان: "أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبوله دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسينضم عضوا في المجلس الأعلى للسلام، الذي سيتألف من قادة العالم".

وما زالت دول كثيرة مترددة بالانضمام إلى مجلس السلام المقرر أن يعلن ترامب رسميا عن أعضائه، الخميس، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

وجاءت دعوة ترامب لنتنياهو للمشاركة في "مجلس السلام" على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تأتي رغم محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

و"مجلس السلام" منظمة دولية تسعى إلى "تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات"، بحسب ميثاق المجلس.

ويعد المجلس أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.