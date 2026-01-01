حملة اقتحامات وتحقيقات ميدانية واعتقالات بالضفة تطال أسرى محررين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وفتية.

كما اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرة المحررة سجى دراغمة عقب دهم وتفتيش منزل عائلتها في قرية تياسير شرقي طوباس شمالي الضفة، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر فؤاد دار خليل، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة سنجل شمالي رام الله.

وفي أريحا، اعتقل الشاب جهاد أحمد أبو دهوك بعد اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر، فيما جرى اعتقال الشاب محمد منذر عباس خلال اقتحام مخيم الأمعري للاجئين جنوبي مدينة البيرة.

وتواصلت الاقتحامات في بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله، حيث داهمت القوات منازل عدة ونفذت حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات.

كما اقتحمت فجرا قرية رأس كركر غرب رام الله، وداهمت منزلي محمد مطر أبو فخيدة وابن شقيقه فادي سعيد أبو فخيدة بعد تحطيم الأبواب الرئيسية.

وأشار سكان محليون إلى أن قوات الاحتلال هددت الشاب مدحت محمد مطر أبو فخيدة باعتقال والديه في حال لم يسلم نفسه، بدعوى أنه “مطلوب”.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدات زعترة شرقي بيت لحم، وطمون جنوبي طوباس، وترمسعيا شمالي رام الله، وبيت أمر شمالي الخليل، إضافة إلى بلدة السيلة الحارثية وحييّ الشرقية والألمانية في مدينة جنين.