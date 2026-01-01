  1. الرئيسية
فرض عقوبات أميركية على 6 منظمات في غزة بزعم دعم كتائب القسام ..

الأربعاء 21 يناير 2026 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 6 منظمات في غزة تدعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وجاء في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، أن «الولايات المتحدة اتخذت اليوم إجراءات لكشف وتعطيل شبكات تمويل حماس السرية وعملياتها، فيما تواصل حماس إظهار استخفافها الصارخ بأرواح سكان غزة»، بحسب منطوق البيان.

وأضاف: «تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 6 منظمات مقرها في غزة، تدعي تقديم الرعاية الطبية للمدنيين الفلسطينيين، لكنها في الواقع تدعم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ويتم تصنيف هذه المنظمات التي تتخذ من غزة مقرًّا لها، بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي للفلسطينيين في الخارج، لدعمها السري لكتائب عز الدين القسام وانخراطها في جمع التبرعات بطرق احتيالية، مما يقوِّض المساعدات المقدمة للمدنيين».

وأكد البيان أن «الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف وتعطيل الممارسات الخادعة التي تستخدمها هذه الكيانات والأفراد لجمع الأموال».

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة «بضمان إيصال المساعدات الإنسانية من خلال منظمات موثوقة وآمنة، ودعم جهود تحقيق الاستقرار في قطاع غزة».

