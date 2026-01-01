احتجاج مصري شديد اللهجة بعد قصف إسرائيل أفراد اللجنة المصرية في غزة واستشهد فيه 3 صحفيين

القدس المحتلة / سما/

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن مصر أعربت عن احتجاجها الشديد اللهجة لإسرائيل على الهجوم الذي استهدف مركبة في قطاع غزة، واستشهد فيه 3 صحفيين.

وكان الصحفيون الثلاثة يعملون ضمن اللجنة المصرية لإغاثة قطاع غزة، وبحسب تقاير فلسطينية كانوا يصورون مخيما جديدا تدشنه اللجنة لإيواء النازحين الفلسطينيين قبل استهداف مركبتهم بزعم محاولة إطلاق مسيرات.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن “قوات الجيش تمكنت من تحديد هوية مشتبه بهم كانوا يشغلون طائرة مسيرة تابعة لحماس في وسط غزة، في منطقة تُشكل تهديدا للقوات”، على حد زعمه.

واستهدفت مركبة الصحفيين في منطقة نتساريم وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى جراء استهدافات اليوم إلى 11 شهيدا فلسطينيا، في ظل خروقات يومية للجيش الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأمس، نشرت اللجنة المصرية في قطاع غزة، صورا عن تجهيز المخيم الجديد في منطقة نتساريم، مؤكدة العمل على تجهيز مخيم واسع ليكون مساحة آمنة ومهيأة لاستقبال العائلات المتضررة.

وأكدت أن “المشروع يأتي ضمن جهود متواصلة لدعم أهالي غزة وتخفيف الأعباء اليومية عنهم، عبر توفير بنية تحتية مناسبة، وخدمات تضمن الحد الأدنى من الاستقرار والحياة الكريمة”.