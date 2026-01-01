الاتحاد الأوروبي: هدم مقر "الأونروا" يعد هجوما خطيرا وانتهاكا إسرائيليا لحصانة الأمم المتحدة

سما / وكالات /

اعتبر الاتحاد الأوروبي، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس الشرقية، وتنفيذ أعمال هدم فيه "هجوما خطيرا على الوكالة الأممية وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تنص على وجوب حماية الدول الأعضاء فيها واحترام حرمة مبانيها".

وقال الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "لا يزال داعما قويا للأمم المتحدة، التي تعد الأونروا جزءا منها، وهو ملتزم التزاما كاملا بنظام متعدد الأطراف، قائم على القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "وكالات الأمم المتحدة تتولى تنفيذ هذه المبادئ، وتضطلع بدور محوري في صون الأمن العالمي وحماية حقوق الإنسان الأساسية وإعمالها".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن التزامه بمواصلة دعمه السياسي والمالي لوكالة الأونروا، التي تعد جهة مهمة في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.