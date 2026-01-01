  1. الرئيسية
حماس: مستعدون للتعاون في البحث عن جثمان الأسير الأخير بما فيها مناطق الخط الاصفر

الأربعاء 21 يناير 2026 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

قال الناطق الرسمي باسم حماس حازم قاسم، إن الحركة قدمت كل ما لديها من معطيات حول جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاطت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.

وأكد قاسم في تصريح صحفي الأربعاء أن الاحتلال عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف "الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن حماس وضعت الوسطاء بصورة مباشرة في جهودها مع فصائل المقاومة للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

وشدد على استعداد الحركة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثمان الأسير الأخير.

وختم بالتأكيد أن إسرائيل تتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى.

