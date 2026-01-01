ترامب : 3 أسابيع أمام حماس للتخلي عن سلاحها أو تُدمر

سما / وكالات /

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اليوم الأربعاء، مهلة نهائية واضحة لحركة حماس: "إما أن تتخلى عن سلاحها أو ستُدمر بسرعة كبيرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "السلام" يسود الشرق الأوسط رغم استمرار الهجمات في قطاع غزة وجنوب لبنان والتوتر مع إيران.

وقال ترامب: "هناك بعض الحالات الصغيرة مثل حماس، التي وافقت على التخلي عن سلاحها. لكنهم ولدوا وبنادق في أيديهم، لذا الأمر ليس سهلاً عليهم. لكنهم وافقوا، ويجب عليهم فعله. سنعرف خلال الأيام أو الثلاثة أسابيع القادمة إن كانوا سيفعلون ذلك أم لا. إن لم يفعلوا، سيتم تدميرهم بسرعة كبيرة. ببساطة سيتم تدميرهم".

وأشار ترامب إلى أن "59 دولة" تشارك في "اتفاق السلام" الذي يشمل نزع سلاح حماس، مضيفاً أن بعض الدول- حتى غير الشرق أوسطية تقليدياً- تريد "القضاء على حماس" وتقديم كل ما تستطيع لذلك، في إشارة إلى محاولات تشكيل تحالف دولي لدعم مجلس السلام المقترح لغزة.

وعن حزب الله في لبنان، وصف ترامب الوضع بأنه "لهيب صغير"، وقال: "هناك مشكلة مع حزب الله، وسنرى ما سيحدث هناك"، رغم موجة الهجمات الإسرائيلية الجديدة في جنوب لبنان، مؤكداً مرة أخرى أن "هناك سلام في الشرق الأوسط".

وتحدث الرئيس الأمريكي بإسهاب عن قصف منشأة فوردو النووية في إيران، معتبراً أن العملية "محو كامل" منعت إيران من الحصول على سلاح نووي خلال أشهر قليلة.

وقال: "لقد قضينا عليهم... كانوا قريبين جداً من السلاح النووي، وضربناهم بقوة، وأزالوا السحابة السوداء التي كانت تمنع السلام"، مصيفا: "إيران لم تعد بعد الآن بلطجي الشرق الأوسط".

وتأتي تصريحات ترامب في سياق تصاعد الضغط الأمريكي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام لغزة، التي تشمل نزع سلاح حماس، تشكيل حكومة تكنوقراطية، وإنشاء مجلس سلام دولي، وسط رفض عدد من الدول الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا) الانضمام إلى المجلس، واستمرار الجدل حول مصير القطاع بعد وقف إطلاق النار.