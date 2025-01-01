11 شهيدا منذ الصباح ..استشهاد 3 صحفيين في قصف مركبة وسط قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد 3 صحفيين فلسطينيين بعد ظهر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بان الصحفيين محمد صلاح قشطة وعبد الرؤوف شعت وأنس غنيم ارتقوا بعد استهداف مركبتهم أثناء تصويرهم لدى اللجنة المصرية لإغاثة غزة وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن جثامين الشهداء وصلت متفحمةً، فيما حُرقت المركبة بشكل بكامل جراء الاستهداف الإسرائيلي.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 103 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات مُتجددة لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في قطاع غزة المحاصر.

وأسفرت خروقات الاحتلال الجديدة لـ "التهدئة"، عن استشهاد 11 مواطناً؛ بينهم امرأة وطفلان، وإصابة مدنيين آخرين بجروح متفاوتة برصاص وقصف الاحتلال، جنوبي ووسط القطاع.