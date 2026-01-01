اليوم .. خمسة شهداء ومصابون في سلسلة خروقات اسرائيلية

غزة / سما /

استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان واصيب عدد من المواطنين في سلسلة خروقات اسرائيلية صباح اليوم الاربعاء في مختلف مناطق قطاع غزة.

ووصلت جثامين اربعة شهداء إلى مشفى شهداء الأقصى جراء قصفٍ مدفعي شرق مدينة دير البلح.

وقالت مصادر محليةان ثلاثة من الشهداء من عائلة واحدة وهم : سرحان محمد سرحان الرجودي ١٣ عام ، محمد سرحان سليمان الرجودي ٣٧ عام و موسى محمد موسى الرجودى ٢٢ عام .

كما اصيب مواطن برصاص الاحتلال بجحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خان يونس استشهدت امرأة وطفل في حادثين منفصلين.

واستشهد الطفل معتصم بالله احمد الشرافي قرب دوار بني سهيلا فيما استشهد المواطنة حنان جمال ماضي ٣٢ عام برصاص الاحتلال جنوب غرب خان يونس.

وفجر جيش الاحتلال عدة منازل في القرية التي دمرت بشكل شبه كامل خلال الحرب.

وفي سياق متصل اصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة.