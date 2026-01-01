  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اليوم .. خمسة شهداء ومصابون في سلسلة خروقات اسرائيلية

الأربعاء 21 يناير 2026 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم .. خمسة شهداء ومصابون في سلسلة خروقات اسرائيلية



غزة / سما /

استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان واصيب عدد من المواطنين في سلسلة خروقات اسرائيلية صباح اليوم الاربعاء في مختلف مناطق قطاع غزة.

ووصلت جثامين اربعة شهداء إلى مشفى شهداء الأقصى جراء قصفٍ مدفعي شرق مدينة دير البلح.

وقالت مصادر محليةان ثلاثة من الشهداء من عائلة واحدة وهم : سرحان محمد سرحان الرجودي ١٣ عام ، محمد سرحان سليمان الرجودي ٣٧ عام و موسى محمد موسى الرجودى ٢٢ عام .

كما اصيب مواطن برصاص الاحتلال بجحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفي خان يونس استشهدت امرأة وطفل في حادثين منفصلين.

واستشهد الطفل معتصم بالله احمد الشرافي  قرب دوار بني سهيلا فيما استشهد المواطنة حنان جمال ماضي ٣٢ عام برصاص الاحتلال جنوب غرب خان يونس.

وفجر جيش الاحتلال عدة منازل في القرية التي دمرت بشكل شبه كامل خلال الحرب.

وفي سياق متصل اصيب اثنين من المواطنين برصاص الاحتلال جنوبي خان يونس جنوب قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن شروط فتح معبر رفح ..إسرائيل تربط تنفيذ المرحلة الثانية في غزة باحتمال استئناف الحرب

نتنياهو: إسرائيل تتحول لقوة عالمية وغيرنا وجه الشرق الأوسط..

هيئة الاركان الإيرانية تهدد ترامب: سنرد على اي عدوان باشعال نار الدينا عليكم "

صور : وزير خارجية مصر يكشف كواليس لقائه بنتنياهو في منزله.. هل شاهدا نهائي اليورو؟

كندا تستعد لغزو امريكي "على طريقة مقاتلي افغنستان"..

استطلاع رأي :غضب شعبي متصاعد على أزمة الجسر ومطالب بفتحه 24 ساعة

بتسيلم: عنف جنسيّ وتجويع وتنكيل منهجيّ ووفيات في معسكرات تعذيب إسرائيلية

الأخبار الرئيسية

22

هل يتم حشر الفلسطينيين داخل رفح تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة- (صور للخرائط)

إيران تهدد : سترد بكل الوسائل إذا تعرضنا للهجوم ولن نمارس ضبطا للنفس كما في الحرب الماضية

الكشف عن شروط فتح معبر رفح ..إسرائيل تربط تنفيذ المرحلة الثانية في غزة باحتمال استئناف الحرب

ترامب يكشف مفاجأة بخصوص جثة آخر أسير "إسرائيلي" في غزة

مصادر فلسطينية : اتصالات بين أبو عبيدة الجراح وسامي نسمان لبحث تسليم ملف الأمن في غزة للجنة التكنوقراط

الاتصالات الفلسطينية