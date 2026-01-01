السويد تعلن: لن ننضم إلى "مجلس السلام" الذي أسسه ترامب

  1. الرئيسية
الأربعاء 21 يناير 2026 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون، يوم الأربعاء، أن بلاده لا تنوي المشاركة في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصيغتها الحالية.

وفي حديثه في دافوس، أشار كريسترسون إلى أن السويد ترفض الخطة بصيغتها الراهنة، دون أن يوضح ما إذا كانت ستوافق على النظر في الانضمام إليها مستقبلاً في حال إجراء تعديلات عليها.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بأن فرنسا لن تشارك في المنظمة، مؤكدا أن ميثاق المجلس يتعارض مع خطة العمل الخاصة بغزة، ويُثير تساؤلات حول احترام مبادئ الأمم المتحدة.

كما صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن بلاده لن تنضم إلى مجلس الأمن "في ظل الظروف الراهنة".

وأعرب ستارمر عن قلقه إزاء دعوة ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى المجلس، مؤكداً أن "التزام بريطانيا تجاه الأمم المتحدة ثابت لا يتزعزع".

