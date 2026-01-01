  1. الرئيسية
السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الاحداث بغزة

الأربعاء 21 يناير 2026 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الاحداث بغزة



غزة / سما /

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال منتدى دافوس الدولي اليوم أن قناة السويس تمثل منصة اقتصادية استراتيجية للتجارة والاستثمار.

وأوضح الرئيس أن مصر نجحت في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات الهادفة، والتي وضعت أساسًا متينًا للاستقرار المالي والنقدي.

وشدد على أن الدولة أعطت أولوية قصوى لتعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًّا في التنمية، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية في مصر تشهد تحسّنًا مستمرًّا لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وقال السيسي: "السوق المصري يمثل مجالًا واسعًا مليئًا بالفرص الاستثمارية الواعدة، في ظل إصلاحات هيكلية وبنية تحتية متطورة وقوى عاملة شابة".

وأضاف أن مصر ستواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وستدفع بعجلة التقدم في مسارها التنموي الطموح، مدعومة برؤية وطنية واضحة تركز على التنمية المستدامة والشمولية.

وفي سياق السياسة الخارجية، أكد الرئيس أن مصر ستظل تضطلع بدورها الفاعل في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستقرار هو الركيزة الأولى للتنمية والازدهار.

وأوضح الرئيس المصري: "فقدنا 9 مليارات دولار عوائد مباشرة من قناة السويس جراء الأحداث الأخيرة بغزة  وتحديدا آخر عامين، والدور المصري إيجابي للغاية لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات".

وأوضح الرئيس السيسي، أن الاقتصاد المصري يتجه في المسار الصحيح وفقا لصندوق النقد الدولي، وحريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة.

وتابع أنه يجب البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت إلى أن مصر مارست سياسة ترتكز على دعم الاستقرار والحفاظ عليه، وأن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار داخل الدولة وبالمنطقة بأسرها.

وتابع: بذلنا جهدا كبيرا لتنفيذ بنية أساسية متطورة في مصر، وأنشأنا شبكة متطورة من المواني والطرق والسكك الحديدية، وعملنا على تطوير قناة السويس لتيسير حركة التجارة شمالا وجنوبا.

وأشار إلى أن نفذنا خطة شاملة لإعداد الدولة لجذب المستثمرين والانطلاق للمستقبل، وقدمنا حوافز للمستثمرين في مجالات عديدة، وأعددنا الدولة لامتلاك الطاقة اللازمة لجذب مزيد من المستثمرين.

