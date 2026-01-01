لترامب صلاحيات حصرية.. الكشف عن نسخة لميثاق "مجلس السلام" في غزة

سما / وكالات /

نشرت وسائل إعلام نسخة من ميثاق "مجلس السلام" الذي يعرف نفسه بأنه هيئة دولية يترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتُعنى بإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز السلام الدائم في مناطق النزاع.

الرؤية والمبادئ

يؤكد الميثاق أن السلام المستدام لا يُبنى بالاعتماد الدائم أو المؤسسات الفاشلة، بل عبر تمكين الشعوب من تقرير مستقبلها، وبناء شراكات دولية عادلة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات. ويهدف المجلس إلى استبدال النماذج التقليدية لبناء السلام بنموذج أكثر مرونة وفعالية.

الأهداف

يُعنى مجلس السلام بتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء الحكم الرشيد وسيادة القانون، ونشر أفضل الممارسات الدولية في إدارة ما بعد النزاع، وفقا للقانون الدولي وميثاقه التأسيسي.

العضوية

العضوية دعوة فقط من الرئيس ترامب، وتبدأ بمجرد موافقة الدولة على الالتزام بالميثاق.

مثل كل دولة رئيسها أو رئيس حكومتها، ولا يُلزم المجلس أي عضو بالمشاركة في مهام محددة دون موافقته.

مدة العضوية ثلاث سنوات (قابلة للتجديد)، باستثناء الدول التي تُساهم بأكثر من مليار دولار نقدا في السنة الأولى، والتي لا تسري عليها هذه المدة.

يحق لأي دولة الانسحاب في أي وقت، كما يحق للرئيس إنهاء عضويتها (مع إمكانية الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء).

الحوكمة

يتألف المجلس من الدول الأعضاء، ولكل منها صوت واحد.

تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، بموافقة الرئيس، الذي يملك حق التصويت في حال التعادل.

يُعقد اجتماع تصويتي سنوي على الأقل، واجتماعات ربع سنوية غير تصويتية لمتابعة الأنشطة.

يتمتع ترامب بسلطة حصرية في تشكيل الهيئات الفرعية، وتعيين المجلس التنفيذي، وتعديل هيكل المجلس أو حله.

المجلس التنفيذي

يُعيّنه الرئيس من شخصيات عالمية، ويعمل تحت إشرافه المباشر.

يجتمع أسبوعيا في الأشهر الثلاثة الأولى، ثم شهريا.

قراراته تنفَذ فورا، لكن للرئيس حق النقض (الفيتو) عليها.

يقدم تقارير ربع سنوية إلى المجلس العام.

التمويل والوضع القانوني

يُموّل المجلس تمويلا طوعيا من الدول والمنظمات.

يتمتع بشخصية قانونية دولية، وله الحق في امتلاك الأصول، وفتح الحسابات، وتوظيف الموظفين، وإبرام العقود.

يُمنح أعضاؤه والموظفون الامتيازات والحصانات اللازمة عبر اتفاقيات مع الدول المضيفة.

تعديل الميثاق وحل المجلس

يمكن تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس، بينما تتطلب بعض المواد (مثل تلك المتعلقة بالهيكل أو العضوية) إجماعا كاملا.

يُمكن للرئيس حل المجلس في نهاية كل سنة فردية، ما لم يُجدده قبل 21 نوفمبر من تلك السنة.

البدء واللغة والمقر

يدخل الميثاق حيز التنفيذ بمجرد انضمام ثلاث دول.

اللغة الرسمية هي الإنجليزية.

يُودع النص الأصلي لدى الولايات المتحدة كجهة وديعة.

لا يُسمح بأي تحفظات على الميثاق.

خلفية سياسية

أعلن البيت الأبيض تشكيل "المجلس التنفيذي التأسيسي"، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

ويأتي هذا في إطار اتفاقية سلام توسطت فيها الولايات المتحدة، تنص على إدارة غزة مؤقتا عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، تمهيدا لانتقال السلطة إلى هيئة فلسطينية موحدة، ضمن "مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية".

المصدر: شبكة "سي إن إن"