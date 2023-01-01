ترامب يكشف مفاجأة بخصوص جثة آخر أسير "إسرائيلي" في غزة

القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك إمكانية لإعادة جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، "الجميع عادوا، استلمنا جثامين 28 من الرهائن القتلى، وبقي واحد، نعتقد أننا نعرف مكانه".

وسبق أن رهن الاحتلال بدء المرحلة الثانية من اتفاق إطلاق النار بإعادة جثة آخر أسير في غزة، الذي أعلنت المقاومة مرارا أنها مستمرة بالبحث عنه وهو الرقيب أول ران غوئيلي.

وفق ما نشرته وسائل إعلام عبرية، فإنّ غوئيلي حينما بدأ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ارتدى زيه العسكري وانضم إلى القتال، رغم إصابته، وشُوهد آخر مرة أثناء مشاركته في اشتباكات بالنقب.

والجندي الإسرائيلي غوئيلي مقاتل في لواء النقب التابع لفرقة غزة بجيش الاحتلال، وتقدم صفوف القتال بمعركة "ألوميم"، وبحسب ما أعلنه الاحتلال بشكل رسمي في كانون الثاني/ يناير 2024، فإنه قُتل خلال هجوم 7 أكتوبر، وجرى نقل جثته إلى قطاع غزة.

ينتمي إلى مستوطنة "ميتار"، وكان في إجازة مرضية بعد خلع كفته حينما نفذت حركة حماس هجومها على المستوطنات والمواقع العسكرية المحيطة في قطاع غزة، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية في 9 أكتوبر 2023.، لكنه قرر ارتداء زيه العسكري والانضمام للقتال رغم إصابته.

وسقط الرقيب أول ران غوئيلي في معركة بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وكان عمره أربعة وعشرين عامًا وقت سقوطه، وقد صرّح والده في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأنه لا أحد يعلم مكانه ولا حتى الفصائل الفلسطينية في غزة، وأعرب عن قلقه من أن ابنه "لن يعود إلى إسرائيل".

ورغم بقاء جثمان واحد لأسراه بغزة، يتعنت الاحتلال في ملف جثامين الأسرى الفلسطينيين، إذ يوجد 9 آلاف و500 مفقود فلسطيني قتلهم الاحتلال، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض المنازل التي جرى تدميرها خلال حرب الإبادة، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة عشرات منهم، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.