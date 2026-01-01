  1. الرئيسية
تصاعد خروقات الاحتلال : نسف منازل ببيت لاهيا وجباليا وسط قصف جوي ومدفعي

الأربعاء 21 يناير 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصاعد خروقات الاحتلال : نسف منازل ببيت لاهيا وجباليا وسط قصف جوي ومدفعي



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٠٣ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى اصابة عدد من المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفجر اليوم نسفت قوات الاحتلال عدد من المباني السكنية في محيط دوار الشيخ زايد شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما نسف جيش الاحتلال عدة مبانٍ سكنية شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار بشكل مكثف في منطقة السكة بحي الزيتون شرقي مدينة غزة الذي تعرض ايضا لقصف مدفعي.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما اطلقت آليات الاحتلال النار في المناطق الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان طفلان أصيبا بإطلاق نار من الزوارق الحربية غربي رفح جنوب قطاع غزة.

