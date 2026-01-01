  1. الرئيسية
كندا تستعد لغزو امريكي "على طريقة مقاتلي افغنستان"..

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

كشف مسؤولون حكوميون كنديون رفيعو المستوى أن الجيش الكندي وضع خطط طوارئ لغزو أمريكي محتمل، تعتمد على أساليب حرب غير تقليدية. ونظراً لعدم قدرة كندا على مواجهة القوة العظمى للولايات المتحدة، تشمل هذه السيناريوهات الكمائن واستخدام الطائرات المسيرة.

وصرح مسؤولان حكوميان كبيران لصحيفة "ذا غلوب آند ميل" اليوم (الثلاثاء) بأن الجيش الكندي قد وضع عدداً من السيناريوهات الافتراضية للتعامل مع غزو عسكري أمريكي، بما في ذلك تكتيكات مماثلة لتلك المستخدمة ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.

بحسب التقديرات وفقا للصحيفة، لا تمتلك كندا حالياً القدرة على التعامل مع هجوم أمريكي تقليدي واسع النطاق. لذا، يعتمد النموذج على الحرب غير التقليدية: الكمائن، وتخريب البنية التحتية، واستخدام الطائرات المسيّرة، وعمليات الكر والفر التي تنفذها وحدات صغيرة أو قوات مدنية مسلحة.

وأشار أحد المسؤولين إلى أن تصميم النموذج مستوحى من أساليب المجاهدين في أفغانستان ضد الجيش السوفيتي، ولاحقًا من التكتيكات التي استخدمتها حركة طالبان ضد القوات الأمريكية وحلفائها، بمن فيهم الجنود الكنديون. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن الهدف هو عرقلة عمل القوات الأمريكية وإلحاق خسائر بها.

وتأتي هذه الاستعدادات في سياق سلسلة من التصريحات التي أدلى بها الرئيس ترامب بشأن تغيير الوضع الراهن للأراضي في مواجهة حلفاء الولايات المتحدة. وتشمل هذه التصريحات رغبته المعلنة في شراء غرينلاند، مع ممارسة ضغوط اقتصادية على أوروبا، إلى جانب تصريحاته الأخيرة بشأن إمكانية ضم كندا لتصبح "الولاية الحادية والخمسين".

