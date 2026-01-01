ترامب : أنقذت حلف شمال الأطلسي من السقوط في “مزبلة التاريخ” ..

سما / وكالات /

أعلنت الرئاسة الأميركية الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب الذي عاد الى الابيض قبل عام تماما، سيكون حاضرا في شكل استثنائي خلال الإحاطة الصحافية اليومية في البيت الأبيض.

واعتبر ترامب الثلاثاء أنه انقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في “مزبلة التاريخ”، وذلك بعدما كثف هجومه في الآونة الاخيرة على دول أعضاء في الحلف.

وكتب الرئيس الاميركي على منصته تروث سوشال “لم يقدم أي شخص أو أي رئيس اكثر مما قدمه الرئيس دونالد جاي ترامب إلى حلف شمال الأطلسي. لو لم أكن هنا، لما كان حلف شمال الأطلسي موجودا اليوم. لكان سقط في مزبلة التاريخ. إنه أمر محزن لكنه حقيقي”.

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه ساعد في إحباط فرار جهاديين أوروبيين من سجن في سوريا، حيث شنت الحكومة المركزية هجوما على المقاتلين الاكراد المسؤولين عن سجون يحتجز فيها أشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست إن “إرهابيين أوروبيين كانوا في السجن. قاموا بعملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والرئيس السوري الجديد، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن”.