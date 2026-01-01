  1. الرئيسية
نتنياهو: إسرائيل تتحول لقوة عالمية وغيرنا وجه الشرق الأوسط..

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

في ظل التقارير التي تتحدث عن هجوم أمريكي محتمل على إيران ، وتوتر العلاقات بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية، تناول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مسألة استقلال إسرائيل في مجال الأسلحة مساء اليوم (الثلاثاء) وفق الإعلام الإسرائيلي .

وتحدث نتنياهو عن هذا الأمر لطلاب كلية الأمن القومي قائلاً: "نحن نحول إسرائيل إلى قوة إقليمية، بل وقوة عالمية في بعض النواحي. نحتاج إلى دفاع قوي للغاية، وقدرة إنتاجية مستقلة، وإلى تعزيز تفوقنا النسبي".

واستعرض نتنياهو في كلمته ما وصفه بإنجازات إسرائيل في هذه الحرب وتغير شكل الشرق الأوسط بشكل كامل بعد عامين ونص من الحرب على مختلف الجبهات .

