في ظل تهديدات ترامب ..أوروبا تجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع أميركا

بروكسل/وكالات/

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتله السياسية الرئيسية الثلاثاء.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديموقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحفيين إن هناك "اتفاقا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير ‌الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن باريس تؤيد تعليق اتفاق التجارة ‌المبرم بين الاتحاد الأوروبي ⁠والولايات المتحدة الصيف الماضي مع اشتداد الخلاف على ‌مستقبل غرينلاند.

وقال بارو أمام البرلمان: "⁠التهديد بالرسوم الجمركية (يستخدم) وسيلة ابتزاز للحصول على تنازلات غير مبررة"، مضيفا ‌أن المفوضية الأوروبية لديها "أدوات قوية جدا" للرد على تهديد ترامب.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أخرى على بعض الدول الأوروبية لحين السماح للولايات المتحدة بالسيطرة على الجزيرة التابعة للدنمارك.