  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هيئة الاركان الإيرانية تهدد ترامب: سنرد على اي عدوان باشعال نار الدينا عليكم "

الثلاثاء 20 يناير 2026 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاركان الإيرانية تهدد ترامب: سنرد على اي عدوان باشعال نار الدينا عليكم "



طهران / وكالات /

وصف المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، يوم الثلاثاء، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجوم على إيران وضرورة تغيير قيادتها بأنها "ضجيج" لا يُعيرونه "أي اهتمام". وجاء رد شكارجي تعليقاً على التهديدات الأخيرة التي وجهها ترامب للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، فضلاً عن تهديدات أخرى بالتدخل في إيران عسكرياً "دعماً" للمحتجين.

وقال القيادي العسكري الإيراني: "ترامب يدرك أنه إذا امتدت يد اعتداء نحو قائدنا، فبالإضافة إلى أننا سنقطع تلك اليد بحزمٍ وشجاعةٍ، فإننا سنُشعل نيرانَ الدنيا عليهم".

وأضاف: "الأعداء يشنون عمليات نفسية وحرباً معرفية"، متوعداً بـ"قطع أرجلهم إذا اعتدوا على إيران قبل أن يتسع نطاق هذا الاعتداء".

وأكد شكارجي، وفق وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة، أن "الأمر قد ثبت في حرب 12 يوماً"، مشيراً إلى أن سيناريوهات مختلفة كانت مطروحة في مخطط العدو خلال حرب يونيو الماضي.

ولفت إلى أنه كان "أحد أهم أجزائها هو إثارة الاضطرابات والفوضى في الأسواق بالتزامن مع الهجوم العسكري الإسرائيلي بقيادة أميركية"، مضيفاً أن "العدو كان يتصور أن السوق ستصاب بالاضطراب والظروف الداخلية ستتزعزع مع بدء هذا العدوان".

واختتم نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالتأكيد أن التهديد الرئيسي اليوم ليس تهديداً عسكرياً، بل قال: "الخطر الأساسي هو الحرب الناعمة والمعرفية"، مشيراً إلى أن هذه الحرب "هدفها السيطرة على العقول"، وتابع: "إذا احتُلت الأرض، سنستعيدها، لكن إذا احتُلت العقول، فإن استعادتها تكون صعبة للغاية وأحياناً مستحيلة".

وتأتي التصريحات العسكرية الإيرانية على وقع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد بالتدخل العسكري لدعم المتظاهرين، وهو ما لم ينفذه حتى الآن، وسط دعوات من المعارضة الإيرانية له بفعل ذلك. كذلك، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأحد الماضي، إن أي اعتداء على المرشد الإيراني علي خامنئي سيكون بمثابة إعلان حرب شاملة على الشعب الإيراني. وفيما تراجعت نبرة التهديدات الأميركية، يرى مراقبون أن الهجوم على إيران لم يُلغَ، وإنما قد تم إرجاؤه. وبناءً على تقارير أمريكية، فإن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وسفنها المرافقة تتحرك من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة خلال الأيام القادمة.

ووفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، ستُنقل الأسلحة والمعدات الدفاعية عبر حاملة الطائرات هذه إلى الشرق الأوسط، كما سيُنقل عدد أكبر من الطائرات المقاتلة إليها.

الأكثر قراءة اليوم

مدير الأمن الجديد بغزة يوجه رسالة الى اهالي القطاع ..

إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

محامٍ من مؤيدي الحزب الجمهوري يفجّر "زلزالا" سياسيا: ترامب غير لائق للمنصب ذهنيا وأخلاقيا

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بأنها أدارت سجونا “سرّية” في الجنوب والرياض تهدد أبو ظبي باجراء عسكري

خلافات مع واشنطن وسيتم تجريد حماس من سلاحها ..نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل غزة

السلطة الفلسطينية : قرار باجراء الانتخابات المحلية في دير البلح بالتزامن مع الضفة

ترامب ينشئ جسما بديلا للامم المتحدة..فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة

الأخبار الرئيسية

9f838d33-6763-4c3e-836b-454ea6c20a1b

نائب رئيس بلدية القدس يدعو الى اغتيال جميع موظفي الأونروا : لقد هزمنا العدو اليوم

ارتباك دولي .. ترامب يخطط لتدشين "مجلس السلام" في دافوس وسط تهديدات تهز الناتو وأوروبا

نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة

بإشراف بن غفير: الاحتلال يهدم مباني بمقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي

طالع .. النص الكامل لميثاق “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

الاتصالات الفلسطينية