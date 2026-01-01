نائب رئيس بلدية القدس يدعو الى اغتيال جميع موظفي الأونروا : لقد هزمنا العدو اليوم

القدس المحتلة / سما/



دعا نائب رئيس بلدية القدس ارييه كنغ الى قتل كل موظفي الاونروا وطردهم من جميع ارض اسرائيل.

وقال كينغ في فيديو نشره على صفحته على اكس في موقع هدم مقر رئاسة الاونروا في القدس الشرقية"لقد هزمنا العدو اليوم، وطُرد من القدس، وبعون الله سنطرده من جميع أنحاء أرض إسرائيل ولا خيار أمامنا، إما هم أو نحن".

وأضاف: "بعون الله، سندمر ونقضي على جميع موظفي الأونروا".

من جهته قال مفوض الاونروا فيليب لازاريني في تعليق له على تصريحات المسؤول الاسرائيلي التي دعا فيها الى اغتيال موظفي الوكالة "إن فقدان البوصلة الأخلاقية يُنذر بعهدٍ جديدٍ من الوحشية: فبعد أن تنافس المسؤولون الإسرائيليون على نسب الفضل لأنفسهم في اقتحام وتدمير مجمع الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، دعا آخرون إلى إبادة مجتمعٍ كاملٍ من موظفي الأونروا".

وتابع "لا يمكن للدول الأعضاء، التي أقسمت على ميثاق الأمم المتحدة، أن تتسامح مع هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في دولةٍ عضو ويجب إحالة هذه الأعمال إلى أعلى المستويات والتصدي لها".

