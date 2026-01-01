  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لازاريني : الدعوة لابادة الوكالة تدشن عهدا جديدا من الوحشية وعلى العالم التحرك

نائب رئيس بلدية القدس يدعو الى اغتيال جميع موظفي الأونروا : لقد هزمنا العدو اليوم

الثلاثاء 20 يناير 2026 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس بلدية القدس يدعو الى اغتيال جميع موظفي الأونروا : لقد هزمنا العدو اليوم



القدس المحتلة / سما/

دعا نائب رئيس بلدية القدس ارييه كنغ الى قتل كل موظفي الاونروا وطردهم من جميع ارض اسرائيل.
 وقال كينغ في فيديو نشره على صفحته على اكس في موقع هدم مقر رئاسة الاونروا في القدس الشرقية"لقد هزمنا العدو اليوم، وطُرد من القدس، وبعون الله سنطرده من جميع أنحاء أرض إسرائيل ولا خيار أمامنا، إما هم أو نحن".
وأضاف: "بعون الله، سندمر ونقضي على جميع موظفي الأونروا".
من جهته قال مفوض الاونروا فيليب لازاريني في تعليق له على تصريحات المسؤول الاسرائيلي التي دعا فيها الى اغتيال موظفي الوكالة "إن فقدان البوصلة الأخلاقية يُنذر بعهدٍ جديدٍ من الوحشية: فبعد أن تنافس المسؤولون الإسرائيليون على نسب الفضل لأنفسهم في اقتحام وتدمير مجمع الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، دعا آخرون إلى إبادة مجتمعٍ كاملٍ من موظفي الأونروا".
وتابع "لا يمكن للدول الأعضاء، التي أقسمت على ميثاق الأمم المتحدة، أن تتسامح مع هذه التصريحات الصادرة عن مسؤولين في دولةٍ عضو ويجب إحالة هذه الأعمال إلى أعلى المستويات والتصدي لها".
 
55283a5d-3404-4860-bf25-7c4fdea6022a
IMG_3378
1d788ad6-6571-4cef-8e39-3a0f45d90c71
e7f16dff-42ba-4a64-8d84-e7c9e939ae94

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

محامٍ من مؤيدي الحزب الجمهوري يفجّر "زلزالا" سياسيا: ترامب غير لائق للمنصب ذهنيا وأخلاقيا

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بأنها أدارت سجونا “سرّية” في الجنوب والرياض تهدد أبو ظبي باجراء عسكري

خلافات مع واشنطن وسيتم تجريد حماس من سلاحها ..نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل غزة

السلطة الفلسطينية : قرار باجراء الانتخابات المحلية في دير البلح بالتزامن مع الضفة

ترامب ينشئ جسما بديلا للامم المتحدة..فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة

تقرير أمني إسرائيلي: “حماس” تسارع لإعادة بناء قدراتها مستفيدة من خطة ترامب للسلام

الأخبار الرئيسية

ارتباك دولي .. ترامب يخطط لتدشين "مجلس السلام" في دافوس وسط تهديدات تهز الناتو وأوروبا

نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة

بإشراف بن غفير: الاحتلال يهدم مباني بمقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي

طالع .. النص الكامل لميثاق “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

قلقاً من “الأبراج الشاهقة والميناء”.. الجيش الإسرائيلي: رؤية ترامب تقوي حماس وتهدد أمننا

الاتصالات الفلسطينية