ترامب يسخر من قادة أوروبيين بـ"خريطة صادمة" وينشر مراسلات خاصة مع ماكرون

القدس المحتلة / سما /

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي، لاجتماع عقده مع عدد من كبار القادة الأوروبيين.

ويظهر في الصورة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسؤولين أوروبيين آخرين، وهم يستمعون بإنصات لحديث ترامب في البيت الأبيض.

وكان لافتا وفقا للصورة التي نشرها ترامب على منصة "تروث" الخاصة به، الخريطة الصادمة في البيت الأبيض، والتي تظهر اكتساء كندا، والمكسيك، وفنزويلا، كوبا، وغرينلاند، ودول لاتينية وكاريبية أخرى بالعلم الأمريكي.

ويأتي هذا "الاستفزاز" الذي نشره ترامب، بالتزامن مع تصريحاته التي تحدى فيها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والدول الأوروبية الأخرى، وأكد أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند في أقرب وقت، باعتبار أنها "ضرورية للأمن القومي والعالمي”.

وبالتوازي، نشر ترامب صورة من رسالة شخصية وصلته من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها الأخير "نحن متوافقون تمامًا بشأن سوريا، ويمكننا إنجاز أشياء عظيمة بشأن إيران”، مع اقتراح بعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد منتدى دافوس، ودعوة أطراف عدة على الهامش، بينهم الأوكرانيون والدنماركيون والسوريون والروس.

لكن ترامب رد بسخرية علنية على تصريحات لماكرون بشأن رفضه الانضمام إلى “مجلس السلام الخاص بغزة”، قائلًا: “لا أحد يريده، فهو سيخرج من منصبه قريبًا”، قبل أن يلوّح بفرض تعرفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الفرنسي لإجبار باريس على تغيير موقفها.