  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يسخر من قادة أوروبيين بـ"خريطة صادمة" وينشر مراسلات خاصة مع ماكرون

الثلاثاء 20 يناير 2026 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يسخر من قادة أوروبيين بـ"خريطة صادمة" وينشر مراسلات خاصة مع ماكرون



القدس المحتلة / سما /

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة معدّلة بالذكاء الاصطناعي، لاجتماع عقده مع عدد من كبار القادة الأوروبيين.

 
ويظهر في الصورة رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومسؤولين أوروبيين آخرين، وهم يستمعون بإنصات لحديث ترامب في البيت الأبيض.
 
وكان لافتا وفقا للصورة التي نشرها ترامب على منصة "تروث" الخاصة به، الخريطة الصادمة في البيت الأبيض، والتي تظهر اكتساء كندا، والمكسيك، وفنزويلا، كوبا، وغرينلاند، ودول لاتينية وكاريبية أخرى بالعلم الأمريكي.

ويأتي هذا "الاستفزاز" الذي نشره ترامب، بالتزامن مع تصريحاته التي تحدى فيها دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والدول الأوروبية الأخرى، وأكد أن الولايات المتحدة ستضم غرينلاند في أقرب وقت، باعتبار أنها "ضرورية للأمن القومي والعالمي”.

 
وبالتوازي، نشر ترامب صورة من رسالة شخصية وصلته من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها الأخير "نحن متوافقون تمامًا بشأن سوريا، ويمكننا إنجاز أشياء عظيمة بشأن إيران”، مع اقتراح بعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد منتدى دافوس، ودعوة أطراف عدة على الهامش، بينهم الأوكرانيون والدنماركيون والسوريون والروس.
 
لكن ترامب رد بسخرية علنية على تصريحات لماكرون بشأن رفضه الانضمام إلى “مجلس السلام الخاص بغزة”، قائلًا: “لا أحد يريده، فهو سيخرج من منصبه قريبًا”، قبل أن يلوّح بفرض تعرفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الفرنسي لإجبار باريس على تغيير موقفها.
Image1_12026207295468425988

الأكثر قراءة اليوم

محامٍ من مؤيدي الحزب الجمهوري يفجّر "زلزالا" سياسيا: ترامب غير لائق للمنصب ذهنيا وأخلاقيا

إسرائيل تقرر عدم فتح معبر رفح ومنع دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بأنها أدارت سجونا “سرّية” في الجنوب والرياض تهدد أبو ظبي باجراء عسكري

خلافات مع واشنطن وسيتم تجريد حماس من سلاحها ..نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل غزة

السلطة الفلسطينية : قرار باجراء الانتخابات المحلية في دير البلح بالتزامن مع الضفة

ترامب ينشئ جسما بديلا للامم المتحدة..فرنسا ترفض المشاركة في "مجلس السلام" الأميركي لإدارة غزة

تقرير أمني إسرائيلي: “حماس” تسارع لإعادة بناء قدراتها مستفيدة من خطة ترامب للسلام

الأخبار الرئيسية

ارتباك دولي .. ترامب يخطط لتدشين "مجلس السلام" في دافوس وسط تهديدات تهز الناتو وأوروبا

نتنياهو يدرس استخدام حق النقض ضد التحرك الأمريكي في غزة

بإشراف بن غفير: الاحتلال يهدم مباني بمقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح بالقدس ويرفع العلم الإسرائيلي

طالع .. النص الكامل لميثاق “مجلس السلام” الذي اقترحه ترامب

قلقاً من “الأبراج الشاهقة والميناء”.. الجيش الإسرائيلي: رؤية ترامب تقوي حماس وتهدد أمننا

الاتصالات الفلسطينية