ارتباك دولي .. ترامب يخطط لتدشين "مجلس السلام" في دافوس وسط تهديدات تهز الناتو وأوروبا

أفادت تقارير صحافية ومصادر مطلعة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يعتزم عقد حفل توقيع لمجلس السلام التابع له في مدينة دافوس السويسرية، يوم الخميس المقبل، في خطوة أثارت موجة من الجدل والارتباك في الأوساط الدبلوماسية الدولية، وسط غموض يلف قائمة الدول التي ستوافق على التوقيع ومطالبات واسعة من المدعوين بإعادة صياغة بنود الاتفاقية المقترحة وفقا لموقع بلومبيرغ.

وواجهت مبادرة ترامب الجديدة انتقادات حادة من الجانب الإسرائيلي وتساؤلات عميقة من العواصم الأوروبية، في حين لاقت ترحيباً من حلفاء روسيا.

وكشفت المصادر أن قادة العالم أصيبوا بحالة من الذهول إزاء طلب ترامب دفع مبلغ مليار دولار مقابل الحصول على العضوية الدائمة في المجلس، وهو ما زاد من تعقيد المشهد الدبلوماسي قبيل موعد التوقيع المرتقب.

وفي سياق التحركات المضادة، يعمل الحلفاء الأوروبيون حالياً على تعديل بنود الاتفاقية وتنسيق رد فعل جماعي، مع بذل جهود موازية لإقناع القادة العرب بالتدخل والضغط على ترامب لإجراء تغييرات جوهرية في الميثاق.

ويرى مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى، في أحاديث خاصة، أن هذا المجلس يمثل محاولة صريحة من ترامب لإنشاء كيان دولي ينافس الأمم المتحدة، مؤكدين أن طموحاته تتجاوز قضية غزة لتصل إلى السيطرة على النزاعات الدولية الكبرى وتوجيه الأحداث العالمية وفق رؤيته الخاصة.

ويتركز جزء كبير من القلق الدولي على مسودة النظام الأساسي للمجلس، التي تمنح ترامب سلطة اتخاذ القرار النهائي بشكل منفرد، مما يثير تساؤلات قانونية وسياسية حول مصير أموال العضويات وكيفية إدارة هذا الكيان. وفي غضون ذلك، يبرز دور توني بلير كلاعب محوري خلف الكواليس، حيث يعمل بالتنسيق مع مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وسط احتمالات قائمة لتعديل بنود الميثاق بناءً على الملاحظات الواردة من الدول المدعوة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت يوصف بالبالغ الحساسية، تزامناً مع تهديدات ترامب بشأن غرينلاند والتعقيدات التي تشوب مفاوضات أوكرانيا، مما دفع الجانب الأوروبي لتبني استراتيجية تهدف إلى كسب الوقت وإظهار الانخراط الظاهري لمحاولة التفاوض على شروط أفضل. وزاد من حدة الانتقادات دعوة ترامب لكل من فلاديمير بوتين، وفيكتور أوربان، وألكسندر لوكاشينكو للانضمام إلى مجلس الإدارة، وهو ما وصفه مسؤول أوروبي بالأمر "المثير للسخرية"، محذراً من أن القارة تواجه معضلة قاسية بين الرضوخ لمطالب ترامب أو المخاطرة بتفكك التحالف عبر الأطلسي.

يريد توسيع صلاحيات "مجلس السلام" الخاص به لغزة إلى ما وراء القطاع نفسه وهو ما يراه بعض الحلفاء القلقين محاولة لإنشاء مجلس أمن بديل للأمم المتحدة، يتمتع فيه ترامب بحق النقض وحده.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للقناة 12 الإسرائيلية: "لن يقتصر مجلس السلام على غزة. إنه مجلس سلام عالمي"..

وأضاف المسؤول الأمريكي: "يركز الرئيس أولاً وقبل كل شيء على نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه، لكن أنظاره متجهة نحو العالم. لا أقول إنه مهووس بالهيمنة العالمية، بل شعاره "أمريكا أولاً". وأمريكا لا تزال قائدة العالم".

حتى وقت قريب، كان حلفاء الولايات المتحدة يتوقعون أن تكون المساهمة الرئيسية لترامب في دافوس هي الإعلان عن "مجلس سلام" لغزة وتوقيع اتفاقية إعادة إعمار لأوكرانيا.

بدلاً من ذلك، وجدوا أنفسهم يتسابقون لاستقباله، محاولين احتواء أزمة غرينلاند التي هددت بتمزيق حلف الناتو. وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إن المسؤولين الأوروبيين "اضطروا إلى إلغاء رسائلهم بشأن أوكرانيا وكتابة رسائل جديدة بشأن غرينلاند.

حدد ترامب نبرة الأسبوع عندما أرسل رسالة نصية إلى رئيس الوزراء النرويجي، كتب فيها أنه بما أنه لم يحصل على جائزة نوبل، فلن يركز بعد الآن بشكل أساسي على السلام. لاحقًا، قامت الولايات المتحدة بتحويل الرسالة إلى أوراق رسمية وأرسلتها إلى سفراء حلف الناتو، كما أفادت بذلك قناة PBS.

صرح مسؤول نرويجي بأن أوسلو كانت تنوي إبقاء تبادل الرسائل مسألة خاصة، وأنه فوجئ بمشاركة ترامب لها مع دول أخرى.

وفي ليلة الاثنين، صرح ترامب للصحفيين بأنه غير مهتم بجائزة نوبل، لكنه كرر ادعاءه بأن الحكومة النرويجية تسيطر على اللجنة التي تحدد الفائزين.

يُشير الأوروبيون إلى استعدادهم للرد، قبيل أسبوع قد يشهد توتراتٍ حادة في جبال الألب السويسرية. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي حزمةً واسعة من الرسوم الجمركية المضادة، بينما تُرسل الدنمارك تعزيزاتٍ إلى غرينلاند.

خلال محادثات اليوم الأول في دافوس، أعرب بعض المشاركين عن شكوكهم في قدرة الأوروبيين على الرد على ترامب بنفس القوة. وقال أحد المخضرمين الأمريكيين في دافوس مازحاً: "أراهن على ضعف قدرة الأوروبيين على الصمود".

في جلسات نقاش مختلفة قبل وصول ترامب - والتي لم تتناول أمن القطب الشمالي على الإطلاق - كانت هناك تعليقات وضحكات متوترة حول إمكانية غزو أمريكي لغرينلاند.

أدى النزاع حول غرينلاند إلى تأجيل الخطط الرامية إلى استخدام أسبوع دافوس للتوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا والقوى الأوروبية بشأن الضمانات الأمنية وإعادة إعمار أوكرانيا.

وأعلن مسؤول أوكراني إلغاء خطة توقيع القادة على "خطة الازدهار". ونفى مسؤول أمريكي تحديد أي موعد، قائلاً إن الخطة لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل.

لا يزال ترامب يخطط للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين، لكن مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى قال إنه لا ينبغي توقع أي اختراقات.

وفي الوقت نفسه، يخطط مبعوثا ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر - للقاء المبعوث الروسي كيريل ديميترييف يوم الثلاثاء في دافوس لمناقشة أوكرانيا.

أشاد ديميترييف ومسؤولون آخرون في الكرملين بترامب يوم الاثنين لخطوته بشأن غرينلاند. بل إن موسكو صرّحت بأن ترامب دعا الرئيس فلاديمير بوتين للانضمام إلى "مجلس السلام".

ويعتزم ترامب استضافة فعالية يوم الخميس لإطلاق "مجلس السلام"، الذي سيرأسه، والمُخصّص رسميًا للإشراف على إعادة إعمار غزة. إلا أن القواعد التي وضعها البيت الأبيض تمنح ترامب حق النقض (الفيتو) على أي قرار.

وأعلنت فرنسا أنها لن تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس في الوقت الراهن، وأبدت عدة دول أوروبية أخرى شكوكاً عميقة. مع ذلك، وافقت دول من بينها المغرب وقطر وإندونيسيا على الانضمام. وذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن ترامب وجّه الدعوة إلى 58 زعيما.

صباح الثلاثاء، هاجم ترامب ماكرون بشدة قائلاً: "لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً. إذا شعروا بالعداء تجاهي، فسأفرض تعريفة جمركية بنسبة 20% على خموره ونبيذه الشمبانيا، وسوف ينضم إليّ. لكن ليس عليه أن ينضم إليّ"، هذا ما قاله ترامب للصحفيين.

فيما اقترح الرئيس الفرنسي على ترامب أن يعقد قمة قادة مجموعة السبع في باريس يوم الخميس بعد دافوس، "مع وجود الأوكرانيين والدنماركيين والسوريين والروس على الهامش".

كتب ماكرون: "لنتناول العشاء معاً في باريس قبل عودتك إلى الولايات المتحدة".

كتب ترامب صباح الثلاثاء على موقع "تروث سوشيال" أنه أجرى "مكالمة هاتفية جيدة جداً" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بشأن غرينلاند.

وأضاف: "لقد وافقت على عقد اجتماع لجميع الأطراف في دافوس. وكما أوضحت للجميع، فإن غرينلاند ضرورية للأمن القومي والعالمي. لا رجعة في ذلك، والجميع متفقون على ذلك!".

أشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى أن المشاركين في التجمع السنوي للنخبة العالمية يجب أن يستعدوا للإهانات عندما يعتلي ترامب المنصة يوم الأربعاء.

"تمامًا كما جاء إلى الأمم المتحدة وقال: أنتم تفرضون رسوم عضوية باهظة، وتستحوذون على الكثير من العقارات، ولا تفعلون شيئًا يُذكر، فمن المحتمل أن يقول أشياء مماثلة عن بعض الحاضرين في دافوس."

"إنه يشعر بأنه قد حل كل هذه الصراعات - ونعم، بعضها ارتد عليه سلباً - وكل هذا دون أي مساعدة حقيقية من الأمم المتحدة."

أما فيما يتعلق بـ"مجلس السلام"، فقد قال المسؤول: "أعتقد أنه سيلمح إلى أنه البديل للأمم المتحدة. ولكن مع خطاب دونالد ترامب، لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث حتى يتحدث".