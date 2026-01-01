  1. الرئيسية
إصابة السفيرة الفلسطينية في إيران بعد اقتحام “مثيري الشغب” منزلها وإحراقه

الثلاثاء 20 يناير 2026 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة السفيرة الفلسطينية في إيران بعد اقتحام “مثيري الشغب” منزلها وإحراقه



رام الله/سما/

قالت السفارة الفلسطينية في إيران،  إنّ مثيري الشغب اقتحموا، خلال الأحداث الأخيرة، منزل سفيرة فلسطين، سلام الزواوي، في شمال طهران وقاموا بتحطيم النوافذ، وتوجيه الشتائم للسفيرة.

وأشارت السفارة أيضاً، وفق “الميادين” إلى أنّ مثيري الشغب أشعلوا النار في الحواجز البلاستيكية الموضوعة أمام منزل سفيرة فلسطين، ما أدى إلى تصاعد دخان كثيف، لافتةً إلى أنّ الزواوي أُصيبت بحالة اختناق من جراء الدخان الناتج عن الحريق، وجرى نقلها إلى المستشفى، وتلقت علاجاً وغادرت مباشرة.
 
كما أوضحت السفارة أنّ الشرطة قامت بتفريق مثيري الشغب الذين كانوا يسعون إلى دخول منزل السفيرة واستخدموا الغاز المسيل للدموع.
 
وشهدت إيران مطلع العام الجاري احتجاجات شعبية على خلفية ارتفاع التضخم وتقلّب أسعار العملة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 1.4 مليون ريال إيراني، إلا أنّ هذه الاحتجاجات سرعان ما دخلها عناصر مُخلّون بالأمن، يتبعون لجهات خارجية، وعملوا على إثارة الشغب والتعدي على الممتلكات، ما أدّى إلى استشهاد المئات من المواطنين وعناصر الأمن والباسيج.

