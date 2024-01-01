احتجاز "ممثل إسرائيلي" في كندا بناء على شكوى هند رجب

القدس المحتلة / سما /

احتجزت السلطات الكندية ممثل اسرائيلي يدعى غاي هوشمان، بناءً على شكوى رفعتها منظمة هند رجب ضده بتهمة التحريض على الفلسطينيين.

ووصل الممثل الإسرائيلي إلى تورنتو ليلة أمس لإحياء حفل موسيقي أمام الجالية اليهودية في المدينة، وذلك عقب شكوى رفعتها ضده مؤسسة هند رجب، وهي منظمة تعمل على رفع دعاوى قضائية ضد الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان في غزة في مختلف البلدان. فور وصوله إلى المطار، احتُجز هوشمان لاستجواب مطول.

واستمر الاستجواب في المطار نحو ست ساعات، أُطلق سراح هوشمان بعدها. وجاء إطلاق سراحه بعد تدخل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والقنصل الإسرائيلي في كندا.

وفي تغريدة لها على منصة "اكس"، قالت المؤسسة إن هوشمان ممثل كوميدي إسرائيلي يروج للحرب، ويحرض على العنف ويشجعه، ويمجد العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى أنه سيظهر في تورنتو يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مؤسسة هند رجب القانونية لملاحقة جنود الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي والوطني في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.

وتأسست مؤسسة هند رجب في فبراير/ شباط 2024، ومقرها بروكسل، لتصبح إحدى أبرز الهيئات الحقوقية الأوروبية المتخصصة في ملاحقة المسؤولين والعسكريين الإسرائيليين عبر دعاوى قضائية دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.