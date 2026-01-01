  1. الرئيسية
قوات الاحتلال تهدم مباني في مقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح وترفع العلم الإسرائيلي فوقه

الثلاثاء 20 يناير 2026 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تهدم مباني في مقرّ أونروا الرئيسيّ بالشيخ جراح وترفع العلم الإسرائيلي فوقه



القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، مباني في مقرّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا") في القدس المحتلة، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق المقرّ الرئيسي.

وقالت محافظة القدس إنّ "قوات الاحتلال تهدم مباني في مقر أونروا بالقدس، وترفع العلم الإسرائيلي فوقه"، مضيفة أن "قوات الاحتلال اقتحمت المقر الرئيسي للأونروا في الشيخ جراح وهدمت المكاتب المتنقلة"

وذكرت المحافظة أن "إسرائيل أبلغت 10 مقار لأونروا بقطع الماء والكهرباء والاتصالات في 26 كانون الثاني/ يناير ومصادرتها".

وأفادت مصادر محلية بأن "جرافات الاحتلال تنفذ عمليات هدم واسعة تطال منشآت داخل المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’أونروا’ في حي الشيخ جراح".

