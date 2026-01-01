مدير الأمن الجديد بغزة يوجه رسالة الى اهالي القطاع ..

غزة / سما /

وجه اللواء سامي نسمان مدير الأمن العام الجديد وعضو اللجنة الوطنية لإدارة غزة رسالة إلى أهالي القطاع أكد خلالها أن المؤسسات الوطنية هي ملكٌ لجميع أبناء الشعب الفلسطيني دون استثناء.

مشددا على أن العمل يجري لخدمة كل فلسطيني بروح المسؤولية والعدالة وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وقال نسمان في أول تصريح له إن الوحدة الوطنية والتكاتف صفا واحدا يشكلان الأساس المتين لعبور المرحلة الصعبة، وحماية النسيج المجتمعي، وصون مستقبل الأبناء.

وأضاف أن الرسالة الأولى للأجهزة المختصة تتمثل في حماية الشعب الفلسطيني، وترسيخ الأمن والأمان، وحفظ النظام وسيادة القانون، بما يضمن الاستقرار المجتمعي ويعيد الطمأنينة إلى بيوت المواطنين في كل مكان.

وشدد اللواء نسمان على الوفاء بالقسم، والأمانة لدماء الشهداء وآهات الجرحى، مؤكدا مواصلة العمل بكل إخلاص من أجل أن يحيا الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة وسلام.