الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف جوي بغزة وخان يونس وموقع عسكري جديد شرق دير البلح

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 102 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين اثنان بخان يونس وثالث برفح وجرحى ببيت لاهيا شمال القطاع.

وفجر اليوم دوى انفجار عنيف شرق مدينة غزة ناجم عن غارة جوية وراء الخط الأصفر.

ويواصل جيش الاحتلال إقامة موقع عسكري جديد شرق دير البلح وسط القطاع .

وتعمل عدة جرافات على إقامة سواتر ترابية ضخمة في الموقع على غرار المواقع المنتشرة على طول الحدود الشرقية.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية على مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف جنوب شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

كما اطلقت آليات الاحتلال النار في المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأطلق الطيران المروحي نيرانه شرق مخيم البريج وسط القطاع.