الضفة: اقتحامات واعتقالات واسعة وإصابات بين الفلسطينيين

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، داهمت خلالها منازل الفلسطينيين وشرعت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، وسجلت إصابات بنيران الاحتلال وقنابل الغاز خلال مواجهات في عدة مناطق.

في مدينة نابلس، داهمت آليات عسكرية المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة للاجئين، وانتشرت في أحياء متعددة، واعتقلت ثلاثة شبان من بينهم: عمر عمار إسكندر من حي الجبل الشمالي، وهاني البخاري من شارع فيصل، بالإضافة لشاب آخر من مخيم العين للاجئين.

كما أصيب طفل في بلدة بيت فوريك شرق نابلس برصاص حي في كتفه، إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.

وفي رام الله، اعتقل الاحتلال الطفل مراد خلف حمايل بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة كفر مالك شمال شرقي المدينة.

أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 11 شابًا من قرية برقين جنوب غربي المدينة، بينهم: محمد عياد خلوف، عبادة مبارك جرار، أحمد مازن عتيق، رضوان فؤاد جرار، فايز حاتم الشايب، أيهم صبح، مصطفى القبلاوي، أحمد القبلاوي، طارق خضور، وعمر خضور.

كما داهمت قوات الاحتلال 13 منزلا في مناطق: وادي شاهين، واد عبيات، الصف، واد أبو فريحة، المسلخ، ساحة المهد، وجبل الموالح في بيت لحم.

وشنت حملة اعتقالات طالت عددًا من السكان، بالإضافة إلى اقتحام وسط مدينة جنين وقرية قراوة بني حسان في سلفيت، وبلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة.

وسجلت إصابات بين الفلسطينيين، إذ أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شابين بالضرب المبرح وسط مدينة بيت لحم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أُصيب طفل آخر في بيت فوريك شرق نابلس نتيجة إطلاق الرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال.

وتشهد الضفة الغربية بشكل متكرر حملات اقتحام لجيش الاحتلال ترافقها مواجهات مع الفلسطينيين، تطلق خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما يؤدي إلى وقوع إصابات بين المدنيين.