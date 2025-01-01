ترامب لماكرون: لا مكان لك في مجلس السلام وقد أفرض رسوما 200% على نبيذه

القدس المحتلة / سما /

بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للانضمام إلى مجلس السلام الذي سيشرف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مازحاً في حديثه مع الصحفيين: "حسناً، لا أحد يريده لأنه لن يبقى في منصبه لفترة طويلة. سأفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا التي يحملها، وعندها سينضم".

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء "سأتحدث عن غرينلاند مع عدد من القادة في دافوس"، مشدداً على أن الجزيرة القطبية التابعة للدنمارك "مهمة جداً لأميركا"، ومضيفاً "لا أحد يستطيع حماية غرينلاند".

وفي سياق آخر، علّق ترامب على رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للمشاركة في "مجلس سلام غزة" قائلاً "لا أحد يهتم به".

وأضاف أنه "سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، وسينضم حينها ماكرون إلى مجلس السلام".

كذلك أكد ترامب أنه وجّه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في هذا المجلس، الذي تتخوف دول غربية عدة من أن تتوسع صلاحياته بما يجعله منافساً للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.