خلافات مع واشنطن وسيتم تجريد حماس من سلاحها ..نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل غزة

القدس المحتلة / سما/

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأن الجنود الأتراك والقطريون "لن يكونوا في القطاع"، على الرغم من إعلان البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع أن تركيا وقطر ستجلسان في المجلس التنفيذي المؤثر لإدارة غزة.

وقال نتنياهو في كلمة أمام هيئة الكنيست حول المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة: "لدينا جدال معين مع أصدقائنا في الولايات المتحدة حول تشكيل مجلس المستشارين الذي سيرافق العمليات في غزة"، في إشارة على الأرجح إلى المجلس التنفيذي.

وأضاف أن استعداد إسرائيل للوقوف أمام الولايات المتحدة في حال وجود خلافات حول القضايا الجوهرية لا يضر بالعلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياه بـ "أعظم صديق لنا في البيت الأبيض".

وأشار نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر حالياً على 52% من غزة "من موقع قوة"، وتحدث عن المرحلة الثانية قائلاً: "المرحلة الثانية تقول شيئاً بسيطاً- سيتم نزع سلاح حماس، وسيتم تجريد غزة من السلاح".

وتعهد بأن "هذه الأهداف ستتحقق، إما بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة"، مؤكداً أهمية استعادة جثة الرقيب الأول ران جفيلي، آخر إسير بقي في غزة، وقال: "يبقى هذا على رأس أولوياتنا، وكلما قلّ الحديث عنه كان أفضل".